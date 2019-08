"El señor de los cielos" 7, fotos: así avanzan las grabaciones de la temporada 7 ¿sin Rafael Amaya?

La séptima temporada de “El señor de los cielos” ("The Lord of the Skies" en inglés) aún no tiene fecha de estreno oficial, pero de acuerdo con People en español empezó a rodarse el lunes 27 de mayo en México. Aunque Telemundo no ha revelado demasiados detalles sobre los nuevos episodios gracias a las imágenes que sus actores han compartido en sus redes sociales se tienen algunas pistas.

Asimismo, se confirmó que el actor Rafael Amaya volverá a interpretar a Aurelio Castillas, luego de que su personaje estuvo en coma durante la entrega anterior. “La nueva temporada de la serie contará con el regreso de talentos como Rafael Amaya, Matías Novoa, Robinson Díaz, Carmen Aub e Isabella Castillo”, indicó la casa televisora cuando dio a conocer la noticia del retorno del intérprete de 42 años.

Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna foto de Amaya en el set de la telenovela. El hermetismo con el que se está manejando el regreso de Rafael Amaya a "El señor de los cielos" es muy grande y lo más probable es que obedezca a una estrategia de la producción para evitar desvelar detalles de lo que va a suceder con su personaje y así conseguir mantener el interés del televidente.

Por lo pronto, se sabe que para la nueva entrega regresará la mayoría de los actores que participaron en la anterior temporada. Entre ellos, Matías Novoa (Amado Casillas), Isabella Castillo (Diana Ahumada), Carmen Aub (Rutila Casillas), Karla Carrillo (Corina Saldaña), Luis Aravena (Ismael Casillas), Fernando Noriega (El Rojo), Alejandro López (El Súper Javi), Álex Walerstein (El Greña), Ninel Conde (Evelina), Alberto Guerra (El Chema) y Dayana Garroz (Ámbar).

UNOS SE VAN, OTROS LLEGAN

La actriz venezolana Coraima Torres se suma al elenco de “El señor de los cielos”. La intérprete de 46 años ya firmó contrato con Telemundo, pero siguiendo los protocolos de la empresa, es habitual que en estos casos tenga prohibido, por ahora, hablar de su personaje y de su arco.



El que no volverá es Jesús Moré, el actor mexicano que daba vida al presidente Omar Terán. El intérprete de 40 años anunció a través de sus redes sociales que no formará parte de la nueva temporada de esta exitosa serie.

“Me han estado preguntando mucho si voy a estar en la séptima temporada de El señor de los cielos interpretando a Omar Terán y la noticia es que no. Ya se tomó la decisión de que mi personaje no siguiera más”, informó Moré a sus más de 250 mil seguidores de Instagram.