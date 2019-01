Netflix, la plataforma de streaming de series y películas, ha seguido una tendencia en los últimos años que parece continuar en el 2019. Cada vez más propone nuevas producciones originales orientadas a un público joven adulto como "Sex Education".

"Sex Education" es una comedia dramática que promete ser picante, divertida y trágica, donde el tabú de las relaciones sexuales, que está en cada esquina, será el tema principal que dará pie a muchos conflictos entre los protagonistas.

Esta producción británica ha sido creada y escrita por Laurie Nunn y tiene como protagonistas a Gillian Anderson, reconocida actriz por su papel en "The X-Files", y Asa Butterfield, que participó en películas como "El espacio entre nosotros" y "El juego de Ender".

Historia de "Sex Education"

El argumento principal gira en torno a Otis Thompson, un adolescente virgen que está en plena etapa de pubertad y que descubre su propia sexualidad. Sin embargo, su inseguridad con respecto a su círculo social y sus capacidades harán de esto una tarea muy complicada.

Y no ayudará que su madre Jean Thompson sea una famosa terapeuta sexual, muy abierta al tema, pero que su preocupación extrema por su hijo tenga resultados contraproducentes. Así, esta cómica y trágica serie seguirá a un adolescente frustrado que no puede tener un momento de privacidad por su neurótica madre.

Ante todo esto, sus compañeros de clase descubrirán el oficio de su madre, por lo que Otis y sus amigos crearán una clínica de ayuda sexual clandestina dentro de su instituto, para sacar provecho de toda esta situación.

"Jean es terapeuta sexual, es muy abierta pero hay cosas que son extrañas. Verán, por ejemplo, esculturas con penes por todos lados y si bien ella es muy abierta, tiene un hijo que está en plena pubertad y no puede evitar perseguirlo, escuchar sus conversaciones a través de la puerta, invadir un poco su privacidad. No tiene límites, es muy neurótica", indicó Gillian Anderson en la Comic Con de Buenos Aires.

"Jean está divorciada pero tiene muchos hombres que la visitan por un solo propósito y ella realmente no quiere una relación, pues no está dispuesta a aceptar que quizás tiene problemas personales que la mantienen alejada. Es un personaje muy complejo que me toca interpretar", destacó Anderson.

Tráiler de "Sex Education"

Personajes de Sex Education

Emma Mackey - Maeve

Gillian Anderson - Jean

Asa Butterfield - Otis

Ncuti Gatwa - Eric

Chaneil Kular - Anwar

Alistair Petrie - Mr. Groff

Connor Swindells - Adam

Cerys Watkins - Natalie

Mimi Keene - Ruby

Tanya Reynolds - Lily

Patricia Allison - Ola

Simone Ashley - Olivia

Chris Jenks - Steve

Max Boast - Tom Baker

Kadeem Ramsay - OctoBoy

Tish Kumar - Student

Daniel Adegboyega - Rydel

Jonny Amies - Sam

Edward Bluemel - Sean

Femi Elufowoju Jr. - Profeta Joshua

Lily Frazer - Tiana

Lily Newmark – Ruthie

Fecha de estreno de "Sex Education"

La temporada 1 de "Sex Education" estará disponible en la plataforma de Netflix desde este viernes 11 de enero del 2019.

¿Cómo ver "Sex Education" online gratis?

Para ver "Sex Education" online gratis habría que ser nuevo usuario de Netflix y disfrutar del mes de prueba gratuito. Es decir, si aún no estás suscrito al servicio de streaming, puedes hacerlo ahorita mismo y disfrutar la nueva serie sin pagar absolutamente nada.