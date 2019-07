"Stranger Things": el número de teléfono que abre las puertas a Jim Hopper

La suerte de Jim Hopper es la gran incógnita que dejó la tercera temporada de "Stranger Things", después de la introducción de una escena post-créditos que puso en duda lo mostrado en la batalla final de esta entrega.

Jim supuestamente murió cuando fue apagada la máquina que abrió un nuevo portal al Upside Down (Mundo del revés), pero en la escena adicional se menciona que los soviéticos tienen un prisionero “estadounidense” relacionado con sus investigaciones en torno a la dimensión de los monstruos.

Como la muerte del jefe de la Policía de Hawkins nunca es vista, ni tampoco su cadáver, las observaciones son válidas, sobre todo si se tienen en cuenta el juego que está realizando el actor David Harbour en sus redes sociales.

EL TELÉFONO DE MURRAY

Tras el estreno de la tercera temporada de "Stranger Things" y la posterior revelación del destino de Hopper, Harbour ha estado cambiando su fotografía de perfil en Instagram con una serie de números, que juntos forman 618-625-8313, el número de Murray Bauman revelado en los últimos episodios.

Si llamas al número en Estados Unidos, como respuesta recibes un mensaje grabado por el mismo Murray sobre cierto asunto:

“Hola, has llamado a la residencia de Murray Bauman. Mamá, si eres tú, por favor, cuelga y llámame entre las 5 y las 6 pm como lo habíamos acordado antes, ¿ok? Y si eres Joyce, Joyce muchas gracias por llamar, he estado intentando localizarte. Tengo una actualización. Se trata de… bueno, probablemente sea mejor si hablamos en persona, no es bueno ni malo, pero es algo”.

¿Qué necesita hablar Murray con Joyce? Parece evidente que tiene relación con Hopper, con quien Joyce comenzaba a tener una especie de relación romántica, al punto que quedarse con Eleven, su hija adoptiva, tras su aparente muerte.

Al final de la tercera temporada, tras la partida de Hopper, Joyce se mudó junto a su familia, y Eleven, a Chicago, dejando atrás los malos recuerdos de Hawkins (Indiana).

¿Es gratuito que David Harbour jugara con el mismo número? Probablemente no, así que las sospechas de la supervivencia de Jim Hopper son cada vez más grandes.

Cuando Entertainment Tonight le preguntó a Harbour sobre la suerte de su personaje, el actor estadounidense se limitó a decir que no sabía nada, que solo sabía lo mismo del público, que la máquina dejó escapar una detonación que supuestamente lo convirtió en ceniza. Sin embargo, reconoció que mantenía la esperanza de regresar al show para su cuarta temporada.

La tercera temporada de "Stranger Things" fue estrenada el jueves 4 de julio a nivel mundial por Netflix.