Stranger Things: ¿cuándo sería estrenada la posible temporada 4?

Stranger Things temporada 4 | Stranger Things estrenó su tercera temporada y al fin nos enteramos que pasó con la vida de Eleven, Max, Mike, Dustin, Will y Lucas dos años después del último enfrentamiento que tuvieron en Hawkins. En esta nueva entrega, los soviéticos abrieron el portal al Upside Down (Mundo al revés) para acabar con todo Estados Unidos, pero una vez más, el grupo de amigos y con ayuda de Nancy, Jonathan, Hopper, Steve y Joyce lograron acabar con esta gran amenaza.

Netflix lanzó los ocho capítulos y muchos fanáticos de la serie ya han visto la última temporada y se encuentran preguntándose, ¿cuándo sería estrenada la cuarta entrega? Ya que han quedado al aire muchas interrogantes sobre los personajes favoritos de Hawkins.

CUIDADO, ALERTA SPOILER. En esta nueva entrega, Billy es el huésped del Mind Flyer y se encarga de reclutar a muchos habitantes de Hawkins para que se sumen al desollador y pueda mantenerse fuerte para tratar de apoderarse del pueblo, pero antes quiere acabar con Once, para evitar que se entrometa en sus planes, así que se desata una nueva lucha entre el bien y el mal.

En medio de este enfrentamiento, la primera muerte sorpresiva que se da es la de Chief Hopper, quien queda atrapado en una habitación donde se encontraba un dispositivo que crearon los soviéticos para abrir el portal. Joyce Byers tuvo que volver a ser testigo de la muerte de una persona importante para ella, ya que tuvo que activar el interruptor para apagar esta herramienta y evitar que el Upside Down se apoderé del mundo.



Otra de las muertes más impactantes e importantes fue la del hermano mayor de Max, Billy Hargrove, quien es poseído por el Desuellamentes en gran parte de capítulos. En sus últimos momentos, Eleven lo enfrentó y le hizo volver en sí al recordarle un recuerdo que tenía sobre él y su madre. Esto provocó que el joven se desconecte del Mind Flyer y decida sacrificarse para salvar a Once, a su hermana y sus amigos.



El resto de las muertes son de personajes que aparecieron en esta temporada, como el científico ruso Alexei, varios empleados del periódico local y los residentes no identificados de Hawkins que también habían sido infectados por el Mind Flayer.



¿Cuándo sería estrenada la posible temporada 4?

El final de la temporada 3 deja muchas posibilidades, y el equipo que está detrás del programa ya ha dicho que probablemente tendrá una cuarta hasta quinta temporada.



Stranger Things 4 es una cosa segura, pero aún no han empezado a rodarla y los actores en este momento tienen las agendas repletas y los horarios complicados por los diversos proyectos en los que están inmersos.



Muchas personas cercanas a la producción han indicado que lo más probable es que la cuarta temporada se estrené en la Navidad de 2020, pero nada es seguro, ya que Netflix no ha hecho ningún anuncio, pero según el productor Shawn Levy, la cuarta entrega está en camino.



Solo falta tener la confirmación de los guionistas sobre la historia que contarán en la cuarta temporada.



Mientras esperamos alguna noticia sobre esta nueva entrega, no dejes de disfrutar la tercera temporada de Stranger Things a través de Netflix.