"Stranger Things": ¿qué significa la escena post-créditos de la temporada 3?

Al igual que las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), la tercera temporada de "Stranger Things" incluye una escena post-créditos que ofrece algo de esperanza a los fans de la serie después de su traumatizante final.

Hechos los sacrificios y hechas las despedidas, los créditos finales son echados a correr como es costumbre, para después dan lugar a una escena ambientada en la Unión Soviética, lejos de los últimos eventos desatados en Hawkins, Indiana (Estados Unidos).

¿QUÉ PASA EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “STRANGER THINGS” – TEMPORADA 3 Y QUÉ SIGNIFICA?

Como en muchos títulos del MCU, la escena post-créditos no se limita a una simple broma. Realmente tiene importancia narrativa no solo porque mantiene el Upside Down (Mundo del Revés) en el juego, sino porque también ofrecería cierta luz sobre la suerte de un personaje en particular.

¿Qué pasó con Jim Hopper? (Foto: Stranger Things / Netflix) ¿Qué pasó con Jim Hopper? (Foto: Stranger Things / Netflix)

Al final de la tercera temporada de "Stranger Things", Jim Hopper muere, o al menos eso se cree, cuando explota el laboratorio soviético. Si bien parece que realmente es consumido por la detonación, su familia y amigos lo dan por hecho, nunca es visto su cuerpo y eso alienta lo mostrado en la escena post-créditos. Si no hay cadáver, no hay muerto.

En esta escena, dos soldados soviéticos caminan por los pasillos de una prisión en Kamchatka, en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y se acercan a una celda. Sin embargo, uno de ellos dice que por el momento van a dejar al “americano” vivo, por lo que sacan al reo del cuarto de al lado, un prisionero ruso de identidad desconocida.

¿Quién es el “americano”? Si bien no hay ninguna imagen del hombre detrás de la celda, tiene sentido que sea Hopper y que los soviéticos lo hicieran prisionero al final de la temporada. No es libre, pero al menos está vivo y eso significa que algún día podría volver al lado de Eleven, su hija adoptiva.

Ahora, esta escena no solo arroja luces sobre la suerte de Hopper, sino también sobre los eventos de la posible cuarta temporada.

A pesar de lo ocurrido en la tercera entrega, los rusos siguen experimentando con el Upside Down y el prisionero al que arrastran termina en un sótano, dentro de una jaula, donde es liberado un Demogorgon a través de un túnel.

¿De dónde salió esta criatura? No queda claro si los soviéticos pudieron perfeccionar su ingreso al Upsidw Down o si atraparon a este Demogorgon y están experimentando con él. Es más, ¿qué pasaría si comenzaron a producir estas criaturas por su cuenta? Si es así, el futuro, sin lugar a dudas, es desalentador.