"The 100" 6x13 FINAL: todo lo que pasó en el último capítulo de la temporada 6

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En ‘The Blood of Sanctum’ (6x13), décimo tercer y último episodio de la sexta temporada de "The 100", luego de que Gaia le hiciera una seña con la cabeza a sus compañeros, la familia de Russell logra tomar el Eligius IV y marcan la ruta al Planeta Beta. Cuando Simone está a punto de dispararle a Madi, quien continúa está poseída por Sheidheda, “Josie” se para frente a la joven y al noquea, pero antes de marcharse, le susurra a Gaia que deben salvar a Madi y ella se encargará del resto.

Una vez fuera, los Primes se reúnen para discutir su futuro y el destino de Madi y su gente. Simone recalca que “esa niña es un problema", y sugiere borrar las mentes de todo su ejército. Todos aceptan, incluida Clarke, quien en tono burlón dice: “brillante, un pequeño genocidio, una larga siesta ¿qué demonios?”.

Mientras tanto, Bellamy y su tripulación, que se quedaron en tierra, deben lidiar con una especie de sacerdotisa que intenta “purificarlos”. La mujer se acerca a Layla, la hermana de Xavier, y le dice, “tu sangre o la sangre de Sanctum”, pero una vez que Layla la rechaza le corta la garganta. Tras ver lo sucedido, Miller acepta a regañadientes un sorbo de la copa de sangre y antes de que Octavia pueda responder entran Daniel (Murphy) y Kaylee (Emori).

EL ENGAÑO DE CLARKE SE DESVELA



Simone está lista para borrar a todas las personas de la cápsula, pero “Josie” se niega a entregar el suero, entonces, Simone y Russell comprenden que esa no es su hija. Clarke les apunta con una pistola y huye.



Aunque Simone logra dar con ella siguiendo el impulso mental de Josie, Clarke amenza con abrir las compuertas y hacer que todo floten. Justo en ese momento, Simone dirige su arma hacia su gente y asegura que en realidad es Abby fingiendo ser Simone, tal como lo hizo ella. Clarke sabe que es una trampa y para confirmarlo le pregunta el nombre de su padre. Al no obtener respuesta, toca el interruptor y empuja el cuerpo de su madre al espacio.

Guiado por el dolor al ver a su familia flotando, Russell va por Madi, que ahora es controlada por Sheidheda. Una vez frente a frente, Sheidheda le ofrece al Prime una venganza más dulce que la simple muerte de Madi. Lo que sea que el comandante le prometió, parece que Russell lo aceptó, porque lo siguiente que se ve es a él entrando en el comedor con Madi y todo su ejército a su lado.

Clarke se niega a perder a Madi, así que se pone un arma en la cabeza y le ruega que regrese. Un segundo antes de apretar el gatillo, la joven se despierta, pero aún falta lo más difícil: borrar el código y apagar la llama. Lo logran, aunque ese no parece ser el final del comandante, porque Niylah nota que la computadora dice: "Carga completa".

¿QUÉ SUCEDIÓ CON OCTAVIA?



Luego de que Bellamy el resto del grupo lograran detener a la sacerdotisa, Gabriel notó que el tatuaje en la espalda de Octavia es una réplica de la Piedra de anomalía. Una vez que presionan el último símbolo, aparentemente la anomalía explotó y envolvió toda el área en una luz verde brillante.



En medio de la confusión surge una versión adulta de Hope, la hija de Diyoza, y apuñala a Octavia, quien cae herida en los brazos de su hermano Bellamy. Nadie entiende lo que está pasando, pero las cosas no quedan ahí, antes de que alguien pudiera reaccionar Octavia desaparece en medio de una nube de humo.

¿A dónde fue Octavia? ¿Está viva? ¿qué es la anomalía y cómo cambiará el rumbo de la historia? Son preguntan que deberán abordarse en la séptima y última temporada de “The 100”.