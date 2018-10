"The Walking Dead" 9x03 da el primer paso para la caída de Rick Grimes

"The Walking Dead" se convierte en una serie de detectives por esta semana para mostrar el otro lado del nuevo orden que Rick Grimes plantea para las comunidades; pero detrás de esa paz hay personas insatisfechas… y no me refiero solo a los Saviors.

A continución, spoilers de "The Walking Dead" 9x03:

Justin ha muerto. El miembro de los Saviors es un zombie hallado por Maggie (Lauren Cohan), quien comprobó de primera mano lo incómodo de tratar con gente que estuvo antes al mando y que ahora está descontenta por el cómo funcionan las cosas.

Justin no era un santo, pero tiene compañeros dispuestos a pelear para obtener justicia. Los Saviors acusan a Jadis de haberlo matado, otros señalan a Daryl. El conflicto está por escalar cuando Rick Grimes (Andrew Lincoln), cual prócer de la independencia, aparece en un caballo para detener a los grupos.

Cada semana "The Walking Dead" allana el camino para que Rick Grimes deje la serie. Esta vez vemos que quiere tener un hijo con Michonne (Danai Gurira), lo llama su contribución para transformar el mundo, para darle esperanza. Pero otro hijo solo es una parte del proceso, pues Rick quiere preservar todas las vidas. Mantener a Negan (Jeffrey Dean Morgan) preso es parte de ese plan.

Rick no se puede quedar sin hacer nada ante las desapariciones de Saviors, sí que se pone a investigar. Daryl (Norman Reedus) es sospechoso. Jadis también. El primero (quien jura no ser culpable) va con Maggie para rastrear qué pudo haber pasado con los Saviors. La segunda está involucrada en el misterio del helicóptero, que tiene demasiado tiempo sin resolverse (volveré a ello más adelante).

Mientras Rick y Carol reducen a dos Saviors rebeldes, Maggie y Daryl encuentran la razón de las desapariciones: se trata de las sobrevivientes de Oceanside, quienes han estado matando a los Saviors que participaron en el extermino de todos los hombres de su comunidad años atrás.

Como mencioné antes esta misma temporada, "The Walking Dead" nos ha tenido demasiado tiempo acostumbrados a las muertes; al punto de olvidar que detrás de cada víctima (héroe o villano) hay gente que sufre. Maggie puede entender eso, pues perdió a Glenn por los Saviors.

Arat, quien fue una de las mayores seguidoras de Negan, está en poder de Oceanside. Pero Maggie no puede salvarla. O mejor dicho, no quiere. Esta venganza no se realizó antes por respeto al nuevo orden de Rick, pero se concretó cuando Maggie mató a Gregory. Ella, queriéndolo o no, mostró que es posible oponerse al sheriff y su camino de vida. Maggie se va mientras Arat suplica para que no la maten, tal y como lo hizo el hermano de 11 de años de Cyndie, al que mató tiempo atrás.

Así es como "The Walking Dead" siembra las semillas para una eventual rebelión contra Rick. No con una situación de gota que derramó el vaso, sino con algo más lento. Más de"hey, no todo tiene que ser como es ahora, podemos hacerlo mejor que el jefe". Lo trágico del asunto es que ambos lados tienen argumentos razonables, así que el conflicto, que llegará pronto, promete ser grande.

PENSAMIENTOS SUELTOS

Dos temporadas después, el misterio del helicóptero sigue. Jadis (Pollyana McIntosh) por fin nos revela algunas cosas más: ella hizo un pacto con otra comunidad, una que tendría muchos recursos. El cómo se resolverá este misterio, incluyendo lo que pasó con el padre Gabriel, no debería demorar.

Casi se me pasa, pero los trozos de madera que Rick ve colgados en su pared son del piso donde Carl y Judith dejaron sus palmas pintadas en la temporada anterior. Qué triste :´(

Es inusual es ver felicidad en "The Walking Dead", en este caso a Rick, Michonne y Judith como una familia normal. Sabemos que no durará, lo cual hace que tanta alegría se vea marcada por un punto ácido.

Y el próximo episodio tendremos un Rick vs. Daryl...

"The Walking Dead" 9x04- tráiler

