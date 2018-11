"The Walking Dead" 9x05 EN VIVO: esta noche es el adiós de Rick Grimes

¿Puede "The Walking Dead" sobrevivir sin su protagonista? Después de la noche del domingo 4 de noviembre, nada será lo mismo en la serie de zombies cuando Andrew Lincoln, intérprete de Rick Grimes, diga adiós a la serie de Fox Premium.

La sinopsis del episodio 9x05, "What Comes After", es vaga: "Rick es forzado a enfrentar el pasado mientra lucha para mantener la seguridad de las comunidades y proteger el futuro que él y Carl imaginaron".

Tanto las fotos del episodio como el adelanto en video muestran que Rick se enfrentará no solo a la mortal herida que sufrió al caer de su caballo, sino a los muertos vivientes que lo persiguen. Además, tendrá visiones del pasado; época en la que apenas había despertado del coma y no sabía que el mundo había cambiado para peor.

El fin del ciclo de Andrew Lincoln en "The Walking Dead" se reveló en mayo último por fuentes de la producción, las cuales también indicaron que Norman Reedus (Daryl Dixon) se encontraba en proceso para negociar un nuevo y millonario contrato para ser el protagonista.

Lincoln deja la serie porque, en sus propias palabras, "ya era tiempo de volver a casa". Él vive en el Reino Unido y debe alejarse de su familia por seis meses cada año para la filmación. "Tengo dos hijos jóvenes y vivo en un país distinto. Y ellos se vuelven menos y menos portátiles cuando crecen", sostuvo.

La salida de Rick Grimes es otra de las formas en las que la serie se diferencia del cómic, donde el personaje todavía es eje central al igual que su hijo, Carl Grimes. En la TV, este último personaje perdió la vida en la temporada 8 luego de ser mordido por un muerto viviente.

Pero Andrew Lincoln no es el único en dejar la serie, pues el sexto episodio de la novena temporada de "The Walking Dead" marcará también la salida de Lauren Cohan, quien interpreta a Maggie Greene desde la segunda temporada.

Cohan deja la serie porque ha conseguido un contrato con el canal ABC para coprotagonizar "Whiskey Cavalier", drama de espionaje y acción. Ella se aleja de la serie luego de que las negociaciones para extender su contrato en el drama llegaran a su fin.

DATOS

Puedes ver nuevops episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en Fox Premium Series. Se repite los lunes por la noche en el canal Fox básico.

Conoce aquí todos los horarios para ver el último episodio de Rick Grimes.