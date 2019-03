"The Walking Dead" 9x12 EN VIVO: el episodio llega en unas horas | ONLINE

Con la entrega de Lydia a los Whisperers, pareciera que los destinos de esa comunidad y la de Alexandria no volverían a cruzarse. Pero eso no será así en "Guardians", duodécimo episodio de la temporada 9 de "The Walking Dead" de Fox Premium Series, a transmitirse este domingo 3 de marzo.

"THE WALKING DEAD" 9X12: "GUARDIANS": HORA Y CANAL

Estados Unidos: 9:00 p.m. (East Time)

México: 8:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

España: 3:30 a.m. (lunes 4)

ONLINE

Si quieres ver el episodio en línea, puedes utilizar la app de Fox Premium Series disponible para desktop y plataformas móviles. El acceso a la misma es para suscriptores del paquete premium de Fox.

SINOPSIS

"Con una comunidad luchando para aliviar las tensiones que amenazan con dividirlos desde dentro, la verdadera naturaleza de otro grupo se esclarece; la misión para rescatar a un amigo tiene mortales consecuencias", indica la sinopsis oficial de "The Walking Dead" 9x12.

LA DECISIÓN DE HENRY

Luego de que Daryl entregara a Lydia a su madre para salvar a dos integrantes de Hilltop, el joven Henry emprende una misión de rescate en solitario.

Al enterarse Daryl de la situación, él y Connie, una de las nuevas integrantes de la comunidad, dejan los muros para rescatar al adolescente. Pero el adelanto de la serie mustra que podrían llegar demasiado tarde, pues la líder Alpha y su segundo al mando, Beta, son demasiado rudos.

En video: tráiler de "The Walking Dead" 9x12

DATO

Si no puedes ver el estreno de "The Walking Dead" este domingo, puedes revisar el episodio este lunes por la noche en el canal Fox básico.