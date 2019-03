"The Walking Dead" 9x13 solo valió la pena por una línea de Carol | RESEÑA

"The Walking Dead" desarrolla su actual trama en torno a un conflicto de personajes que apenas conocemos (Lydia y Henry), quienes son perseguidos por villanos deshumanizados (los Whisperers). En el fondo, la serie no muestra nada nuevo, pero todavía hay momentos que rescatar.

O mejor dicho, un solo momento. Bueno.... una sola línea de diálogo.

►Danay García: "Fear the Walking Dead me ha hecho evolucionar como ser humano"

►"The Walking Dead" 9x12: nuestra crítica con SPOILERS

Además de los Whisperers que pelean contra Daryl, en "The Walking Dead" 9x13 conocemos a unos piratas que hacen reclamos a The Kingdom. Quieren recursos o, de lo contrario, no dejarán a nadie pasar a la feria. Tras la amenaza de Negan en la temporada anterior, no hay forma de que cualquier otro grupo de métodos similares sea igual de intimidante.

Pero luchar contra ellos no es viable para The Kingdom, que tiene demasiado en juego como para entrar en una nueva guerra o entregar recursos a extorsionadores. Así que Ezekiel (Khary Payton) y Carol (Melissa McBride) prefieren negociar.

El líder enemigo muestra su fuerza de ataque, pero The Kingdom no se deja sorprender. Ezekiel y Carol proponen no dar recursos, sino trabajo: que los piratas protejan los caminos que rodean la feria y, como pago, podrán ingresar para hacer comercio. La oferta no parece ser interesante, pero entonces Carol dice algo que no puede ser ignorado.

Carol: "¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes vio una película?"

Solo esa línea bastó para mantener a raya al enemigo, convertirlo en aliado y asegurar la seguridad de la feria (recordemos que en episodios anteriores ella yEzekiel consiguieron un proyector). Y si eso no funcionaba, siempre podían usar la fuerza bruta. Después de todo hablamos de Carol, con ella ninguna posibilidad está fuera de discusión.

►"The Walking Dead" 9x12: el resumen del episodio

►"The Walking Dead" 9x10: reseñamos el episodio con SPOILERS

De otro lado, "The Walking Dead" mostró una pelea entre el grupo de Daryl (Norman Reedus) y Beta (Ryan Hurst) para recuperar a Lydia. El primero ganó algo de tiempo, mientras que el segundo demostró tener una fuerza bruta pocas veces vista en esta historia. Una pelea sin corazón, solo para llenar minutos, pero que inevitablemente continuará.