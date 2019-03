“The Walking Dead” 9x14 EN VIVO ONLINE: ¿cómo y a qué hora ver ‘Scars', episodio 14 de temporada 9?

En el anterior episodio de la novena temporada de "The Walking Dead", luego de que Daryl (Norman Reedus), Henry (Matt Lintz), Lydia (Cassady McClincy) y Connie escaparon del campamento de los Susurradores decidieron hacerles frente a los hombres que Alpha (Samantha Morton) enviara para recuperar a su hija. Tal como lo anunció la joven, Beta (Ryan Hurst) fue uno de ellos.

Daryl y Beta se enfrentaron en una contienda mano a mano. Ambos son grandes representantes de sus comunidades y expertos en lucha. Pero solo uno podía salir victorioso, y un descuido del Susurrador hizo que Daryl ganará, al menos esta batalla.

En tanto, el rey Ezekiel (Khary Payton) se vio obligado a lidiar con nuevos enemigos, los Highwaymen, grupo que gracias a la intervención de Carol (Melissa McBride) se convirtió en aliado del Kingdom y de las otras comunidades. ¿Realmente pueden confiar en ellos?

El final de la novena temporada de "The Walking Dead" está cerca y el conflicto entre las comunidades aliadas y los Susurradores (Whisperers) es cada vez más intenso, por no decir cada vez más explosivo.

Los líderes de ambas comunidades intentan mantener el orden entre sus miembros mientras la guerra avanza. Por un lado, los Susurradores, con Alpha y Beta a la cabeza, procuran mantener la vida salvaje que les ha permitido sobrevivir hasta el momento, y por el otro, Hilltop se alista para aguantar cualquier embestida.

SINOPSIS OFICIAL DE "THE WALKING DEAD" 9X14: 'SCARS'

De acuerdo a la sinopsis de ‘Scars’ (9x14), décimo cuarto episodio de la novena temporada de "The Walking Dead", los planes del Kingdom no saldrán como esperaban Ezekiel y Carol, mientras el enfrentamiento entre Daryl y Alpha llega a un punto de no retorno. Además, parte del pasado perdido será revelado:

“La llegada de fuerzas exteriores a Alexandria reviven devastadoras heridas pasadas. Algunos secretos del pasado serán revelados para abrir los ojos a más de uno”.

Anteriormente, Kang señaló a Comicbook que este misterio de las cicatrices que Daryl y Michonne (Danai Gurira) lucen en la espalda se resolverá en la segunda mitad de la novena temporada, por lo que se espera que la respuesta llegue en ‘Cicatrices’.

"Definitivamente vamos a contar la historia de lo que sucedió allí, y lo que es emocionante de un salto de seis años es que existe la oportunidad de regresar y contar algunas de esas historias. Así que veremos algo de lo que ha sucedido", dijo la showrunner en noviembre.

"Pero es una historia profunda y emocional para Michonne, y también para Daryl. Así que estoy emocionado de que la gente experimente eso. Es algo que ciertamente ha tenido un efecto en Michonne de una manera profunda y particular. Así que eso es algo que queremos contarle a la gente en algún momento", agregó.

TRÁILER DE "THE WALKING DEAD" 9X12: 'SCARS'

En una entrevista con EW, la showrunner Angela Kang habló sobre la importancia de Beta, uno de los personajes más emblemáticos del cómic de "The Walking Dead" en este conflicto:

“Obviamente, Beta es uno de los favoritos de los fanáticos en los cómics y tiene un rol tan extraño, como este tipo nunca se quita la máscara. Nuestros excelentes directores de casting hicieron una lista de diferentes personas, y Ryan (Hurst) estaba en esa lista", contó la productora.

"Estábamos como, 'wow, todos amamos a Ryan Hurst. Es un tipo muy interesante y también muy, muy agradable. Y tuve una gran llamada y conversación con él sobre el papel, y todos estábamos emocionados, y me alegro de que él haya podido venir con nosotros. Incluso ayudó a armar un disfraz para ello. Es muy creativo y ha sido muy divertido. No puedo esperar a que la gente vea más. Es una persona encantadora y aporta mucho al papel, por lo que es genial para nosotros”, agregó Kang.

¿CUÁNDO, CÓMO Y A QUÉ HORA VER "THE WALKING DEAD" 9X14: 'SCARS'?

AMÉRICA LATINA



Canal: Fox Premium Series y aplicación de Fox Play

Día: domingo 17 de marzo

Hora: 8:30 pm

México: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Perú: 8:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

ESTADOS UNIDOS



Canal: AMC

Día: domingo 17 de marzo

Hora: 8:00 pm

ESPAÑA