"The Witcher": el primer tráiler de la serie protagonizada por Henry Cavill

Netflix publicó hoy el primer tráiler de su próxima serie "The Witcher". Basada en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski, esta franquicia alcanzó popularidad mundial gracias a los videojuegos de CD Projekt Red.

La serie tendrá ocho capítulos y seguirá las aventuras de Geralt de Rivia (Henry Cavill), un tipo cazador de monstruos llamado 'witcher' (brujo) que combina habilidades mágicas con maestría marcial.

En el projecto también participan las actrices Anya Chalotra ("The ABC Murders") como la hechicera Yennefer y Freya Allan ("Into the Badlands") como la princesa Cirilla Fiona Elen Riannon, más conocida como Ciri.

La serie estará a cargo de Lauren Schmidt, la mente detrás de series como "The Umbrella Academy", "The Defenders" y la primera temporada de "Daredevil" en Netflix.