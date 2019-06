"When They See Us": fiscal que acusó a los Cinco de Central Park ataca a la serie

"When They See Us" ("Así nos ven"), producción con la que Netflix busca ganar el Emmy a Mejor serie limitada o película para televisión, sigue la historia real de cinco muchachos acusados de violar a una corredora en el Central Park (Nueva York) de 1989. Como toda historia aquí hay héroes, víctimas y villanos.

Desde que se estrenó, las redes sociales se llenaron de críticas hacia Linda Fairstein, ex fiscal que acusó a los jóvenes Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise. La ex funcionaria, que fue interpretada en la serie por Felicity Huffman, se pronunció.

Por medio de un artículo de opinión para el Wall Street Journal, Fairstein dice que la miniserie está "llena de distorsiones y falsedades", al punto de ser "una invención total".

Entre las "egregias falsedades" de las que Fairstein acusa a "When They See Us", se encuentran las aseveraciones de que los acusados fueron retenidos en condiciones infrahumanas, incluyendo la ausencia de comida y servicios higiénicos. Según a la ex fiscal, de haber ocurrido esto la defensa lo habría mencionado en las audiencias preliminares.

Adicionalmente, menciona que si bien los cinco acusados fueron exonerados de los cargos por violación sexual (el culpable, Matías Reyes, confesó años después), "eso no los exoneró de otros crímenes cometidos la noche de la revuelta"; donde participaron unos 30 adolescentes.

The Hollywood Reporter menciona que la showrunner de la serie, Ava DuVernay, se pronunció en un evento la noche del lunes sobre lo dicho por la ex fiscal. "Creo que es importante que la gente sea hecha responsable. Y esa responsabilidad ocurre hoy de un modo que no fue así para los hombres hace 30 años. Pero creo que creo que sería una tragedia si esta historia y su narración se redujeran a una mujer siendo castigada por lo que hizo. (...) "[Fairstein] es parte de un sistema que no está roto, sino que fue construido de este modo. Fue construido para oprimir, para controlar", dijo.

DATO

Todos los episodios de "When They See Us" están disponibles en Netflix.