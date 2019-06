"When They See Us": ¿Un fuerte rival para "Chernobyl" por el Emmy?

Dos series basadas en historias reales están entre las favoritas para ganar el Emmy este año. Se trata de la miniserie de Netflix "When They See Us" ("Así nos ven") y la también galardonada serie de HBO "Chernobyl".

"When They See Us", dirigida por Ava DuVernay ("Selma") relata la historia de los 'Cinco de Central Park', un grupo de adolescentes que en abril de 1989 fueron injustamente acusados de la violación de una corredora blanca en el icónico parque de Nueva York, Estados Unidos.

►“Así nos ven” de Netflix: la verdadera historia de los recordados 'Cinco de Central Park'

►"Chernobyl": ¿qué pasó en la vida real con los personajes del desastre nuclear soviético?

Debido a que cuatro de los adolescentes acusados eran afroamericanos y uno era latino, mientras que la víctima era de raza blanca, el caso polarizó la sociedad estadounidense y agudizó la tensión racial de la época.

Antron McCray (15 años), Kevin Richardson (14), Yusef Salaam (15), Raymond Santana (14) y Korey Wise (16) pasaron más de una década en prisión a pesar de falta de pruebas y denunciar que su confesión inicial fue coercionada por la policía de Nueva York antes de que pruebas de ADN los exculpara del crimen.

Actualmente, "When They See Us" cuenta con un 94% de 'frescura' en el agregador de críticas Rotten Tomatoes, que califica si una película es buena (fresca) o mala (podrida), mientras que el portal Metacritic le dio un puntaje de 87 basado en la opinión de más de 20 críticos profesionales.

En una entrevista con EW.com, DuVernay reveló que fue Raymond Santana quien se acercó a ella para tratar la historia de los 'Cinco de Central Park'.

"Todo pareció unirse en una manera orgánica", señaló la también actriz. "Antes de que los supiera, estaba hablando con los 'Cinco de Central Park' y su familias, luego empecé a investigar.

Añadió que inicialmente el proyecto se concibió como una película, pero a lo largo de que continuaba su investigación, que duró cuatro años, este se transformó en una miniserie de más de cinco horas divididos en cuatro capítulos.

No es la primera vez que DuVernay, de descendencia afroamericana, toca temas de tensión racial. En el 2014 fue nominada a un Oscar por "Selma", un filme que relata la lucha de Martin Luther King Jr. para lograr el derecho de voto para todos, sin importar la raza.

Mientras tanto en el 2016 estrenó "Enmienda XIII", un documental donde explora la criminalización de los afroamericanos en los EE.UU. y la expansión del sistema penitenciaro, comparándola con una exclavitud moderna.

"Chernobyl", otra favorita para la estatuilla dorada, trata de la historia detrás de uno de los mayores desastres de la actualidad: el accidente en una planta nuclear el 26 de abril de 1986 en Chernóbil, Ucrania, provocando 31 muertes y la evacuación de más de 116 mil personas. La miniserie producida por HBO y creada por Craig Mazin cuenta con un 95% de 'frescura' en Rotten Tomatoes y un puntaje de 83 en Metacritic.