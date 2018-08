El programa de Ellen Degeneres se mantiene como uno de los más populares en la franja matutina de Estados Unidos. No obstante, en la más reciente edición ella no pudo conducirlo; lo cual dio pie a un reencuentro de dos estrellas del popular show "Salvado por la campana". La prueba está en YouTube.

Como se aprecia en el canal YouTube "The Ellen Show", en reemplazo de la presentadora estuvo Mario Lopez, recordado por su trabajo como Slater en "Salvado por la campana", una de las series más populares de los años 90.

Pero él no estuvo solo en la conducción. Para presentar el segmento de cocina se hizo presente Tiffani Thiessen, que también estuvo en la serie, donde interpretó a Valerie.

Lopez y Thiessen le mostraron a la audiencia la preparación de cócteles, esto a propósito del primer libro de cocina de la actriz, llamado "Pull Up a Chair: Recipes from My Family". Vale resaltar que ella condujo tres temporadas de un show de cocina por el canal Cooking Channel.

El elenco de "Salvado por la campana" no es ajeno a las reuniones. Así ocurrió en 2015, cuando las estrellas se juntaron para un sketch en el programa de Jimmy Fallon. El único que no asistió fue Dustin Diamond ("Screech").

DATO

Al cierre de este artículo, la minireunión de "Salvado por la campana" tiene más de 2000 vistas en YouTube.