Angelique Boyer revela el misterio detrás de su "vestido al revés" en los TVyNovelas

Angelique Boyer se ha convertido en México en sinónimo de éxito. Las producciones que protagoniza siempre dan que hablar y son exitosas, así como la relación que mantiene con el actor Sebastián Rulli.

Conversamos con Angelique, que muy alejada de su inolvidable personaje de 'Teresa', es más bien una mujer dulce, calmada y sencilla.

Angelique, hace unos días estuviste en boca de todos por dos cosas… Primero porque ganaste el premio TVyNovelas como mejor actriz protagónica por la telenovela "Amar a muerte" y segundo porque llevaste el vestido al revés. Empecemos hablando del premio.

Estoy muy agradecida con el público, el equipo de "Amar y muerte" y yo nos sentimos súper apapachados. Este tipo de cosas motivan a seguir haciendo historias distintas, como esta que tienes partes supersticiosas, mensajes de muerte y una protagonista atípica.

►Kate Middleton usa la blusa al revés y es comparada con Angelique Boyer

►Premios TvYNovelas 2019: Angelique Boyer y la polémica por usar el vestido al revés



¿Qué debe tener un proyecto y un personaje para que lo aceptes?

No me han llegado muchos proyectos a los que tenga que decir que no. ¡Es horrible decir que no! Yo pienso que nunca hay un personaje pequeño. Casualmente la propuesta de interpretar a Lucía llegó cuando estaba de viaje, igual que el de Teresa. Hay que creer que los personajes eligen a los actores. Mi trabajo siempre lo hago con mucha disciplina, respeto y corazón.



Lucía te escogió entonces…

Para mí fue una sorpresa el desarrollo de Lucía. Es un personaje lleno de defectos, pero con un lado bondadoso.



Ahora sí hablemos del vestido… ¿Qué pasó? ¿En qué momento te diste cuenta que estaba al revés?

En la alfombra me sentía un poco incomoda, pero igual seguía atendiendo a los medios, era muy escotado pero sentía que me quedaba bien. Yo creo que es algo que le puede pasar a cualquiera, por eso mismo la gente no me juzgó y a quienes lo hicieron ni los leí. Nada se arruinó por un vestido mal puesto, al contrario el público se río conmigo. En Francia cuando te pones algo al revés, significa que te van a dar un regalo o es de buena suerte. (Y ganó el Premio TVyNovelas)



Un personaje inolvidable para todos, es el que hiciste en "Teresa", el cual antes había sido interpretado por Maricruz Olivier y Salma Hayek… ¿Fue un gran reto para ti?

¡Claro que sí! Muchas actrices castearon para el papel, uy cuando me dijeron que yo había sido la elegida, fue uno de los días más felices de mi vida.



¿"Teresa" marcó tu carrera?

La marcó, sin duda. Es un papel con el que toda actriz sueña tener en su vida, es algo que va a quedar en mi historia cómo quedó en la de Maricruz y Salma. Abrazo a ‘Teresa’ con mucho amor y ojalá le traiga la misma bendición a la persona que lo haga después. Yo me inspiré en muchas mujeres de mi vida. Teresa es esa mujer que no podemos ser en la vida real, todas llevamos una dentro.



Angelique Boyer en "Teresa". (Foto: Difusión)

¿Angelique es tan ambiciosa como ella?

En la vida real soy peor (risas). Me gusta la frase de Teresa "Entre ser y no ser, yo soy". Es un buen lema para llevar en la vida. La verdad es que somos muy distintas. Yo soy una persona apegada a la naturaleza y soy feliz con los detalles pequeños.



A través de las redes te vemos muy enamorada de Sebastián (Rulli). ¿Consideras al espacio el éxito de tu relación?

Sebastián y yo no tenemos la fórmula ni el secreto. Llevamos una relación muy pacífica y de mucho respeto a nuestro individuo. Hay momentos en que yo estoy trabajando y él disfrutando de su familia y al revés. Nos tenemos mucha confianza y somos fieles a nuestros acuerdos. Somos muy bendecidos, tenemos un amor bonito y sabemos que en el camino puede haber etapas distintas.



Sebastián Rulli y Angelique Boyer. (Foto: Instagram)

¿Sigue estando fuera de tus planes el matrimonio?

El matrimonio no está en nuestros planes. Es un papel, un acuerdo que marca la sociedad. No es garantía para estar con una persona. La única garantía es el amor. Sebastián y yo todos los días estamos casados con la idea de estar juntos y no con las expectativas de la sociedad.



¿La maternidad también está descartada?

A mis 30 años no es algo que tenga como prioridad, pero es algo que puede cambiar en el camino. Ahora estoy atesorando mis momentos profesionales, pero el día que decida ser mamá, lo seré a tiempo completo. Parte del sistema de la mujer es para ser madres, pero sobre todo ser felices.



¿De surgir una propuesta te gustaría trabajar en el Perú?

Me encantaría, conozco el Perú, Lima, el parque del amor, Machu Picchu. La cultura peruana es fascinante, muy parecida a la mexicana. Para mí no sería difícil vivir un tiempo allá y trabajar.