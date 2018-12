OT 2018 EN DIRECTO: así se vive la antesala de la gran final de Operación Triunfo

Ya va quedando menos para la final de OT 2018. Tras la presentación del último pase de micros de los participantes de Operación Triunfo España, Alba Reche, Natalia, Julia, Sabela y Famous, los cinco finalistas de esta edición, viven con intensidad sus últimos momentos dentro de la Academia.

LOS TEMAS EN SOLITARIO

Natalia, la primera concursante en ser elegida finalista de OT 2018, interpretará "Never enough", el tema de la B.S.O. de "The Greatest Showman".

Famous, el otro finalista directo de Operación Triunfo 2018, por su parte, presentará en el escenario su versión del tema "And I am telling you I'm not going", de Jennifer Hudson.

Alba Reche, la tercera finalista de OT 2018, elegida por el jurado, interpretará una versión muy desgarradora de "Creep", el clásico tema de Radiohead.

La cuarta finalista: Sabela cantará en gallego el tema "Tris tras", de Marful. Mientras que Julia, la quinta concursante en presentarse en la final de OT ofrecerá "Déjame soñar", de Manuel Carrasco.

LOS TEMAS GRUPALES

Un día después de emitida la gala 12, los directores de la Academia Noemí Galera y Manu Guix, repasaron la performance de la noche anterior y les entregaron a sus cinco finalistas: Natalia, Famous, Alba, Julia y Sabela, los temas que formarán parte del programa final de esta edición. Además de los temas en solitario que vimos líneas arriba, los concursantes interpretarán los temas que cantaron en la gala 0.

La canción grupal para la última gala será "The edge of glory", de Lady Gaga.

A continuación, el reparto de temas de la Gala 13:



Canción grupal: "The edge of glory", Lady Gaga

Natalia: "Never enough", Loren Allred (The Greatest Showman)

Famous: "And I am telling you I'm not going", de Jennifer Hudson

Alba: "Creep", de Radiohead (v. Scott Bradlee's PJ)

Sabela: "Tris tras", de Marful

Julia: "Déjame ser", Manuel Carrasco

​​Canciones de la gala 0:

Natalia: "Crazy", Gnarls Barkley

Famous: "Faith", de Stevie Wonder

Alba: "Dangerous woman", de Ariana Grande

Sabela: "Bachata rosa", de Juan Luis Guerra

Julia: "Vuelves", Rozalén



EN PANTALLA GRANDE

Tal y como sucedió en la edición 2017 de OT, la gala final será transmitida en 43 salas de cine de España.

¿Cómo votar por tu favorito?

La votación se hace a través de la app de OT 2018 y de SMS.

Según informó RTVE en su página web, los seguidores de OT 2018 podrán votar desde ahora por su cantante favorito. Los tres más votados volverán a cantar el tema que interpretaron en la gala 0 y de este grupo uno será elegido como ganador absoluto.