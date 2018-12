Después de 12 jornadas de música, talento y competencia, llega la gala 13, la final, de "Operación Triunfo 2018" (OT 2018), que será vista en tierras españolas por La 1, de RTVE. Del mismo modo, en 43 salas de cine del país como para ratificar la importancia de este formato para la televisión ibérica.



Décima edición del reality de talento creado por Toni Cruz, Josep M. Mainat y Joan Ramon Mainat, OT 2018 fue estrenada el 19 de septiembre pasado y terminará el miércoles 18 de diciembre, 91 días después, y al igual que en su versión 2017, servirá para seleccionar al representante español en el Festival de la Canción de Eurovisión 2019. Esta vez, 13 de los 16 participantes, tanto expulsados como finalistas, podrán ser el elegido.



¿Cuál de los cinco finalistas resultará ser el ganador? Todos interpretarán temas nuevos, aunque también tendrán la oportunidad de repetir sus presentaciones de la gala cero si las suerte les sonríe, y al final, podrían seguir los pasos de Rosa López, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Mai Meneses (Nena Daconte), Manuel Carrasco, Soraya Arnelas, Edurne y Virginia Labuat, algunos de los concursantes de las diferentes ediciones con mayor éxito comercial.

FINALISTAS DE OT 2018



“Operación Triunfo 2018” termina este miércoles 19 de diciembre y los jurados Manuel Martos, productor ejecutivo de Universal Music, Joe Pérez-Orive, director de marketing de Live Nation, Ana Torroja, cantante, exvocalista de Mecano, y el cuarto miembro sorpresa tendrán que evaluar a los cinco finalistas:



Alba Reche

Famous Oberogo

Julia Medina

Natalia Lacunza

Savela Ramil

Natalia fue la primera en coronarse como finalista de la edición, al conseguir una serie de 10 en las valoraciones del jurado, repitiendo la hazaña de la ganadora de OT 2017, Amaia Romero. Famous fue el siguiente en unirse a su compañera y logró cruzar el famoso pasillo gracias a la decisión de los profesores. La tercera en completar la triada fue Alba Reche, quien recibió la aprobación del jurado para convertirse en la tercera finalista.

En tanto, Julia y Sabela se disputaron su permanencia en la Academia frente a Miki Nunyez, quien fue eliminado.

¿QUIÉN ES ALBA RECHE?



Alba Reche es de Elche (Alicante), tiene 20 años y estudia Bellas Artes, además, tiene un trabajo de oficinista y de ilustradora. Sus artistas favoritos son Christina Aguilera y Beyoncé. "La llorona" fue su mejor actuación en el concurso, en la gala 6, asimismo, destacó con "Fast Car" en la gala 5, y con "Respect" en dúo con Noelia.



¿QUIÉN ES FAMOUS OBEROGO?



Famous tiene 19 años y es natural de Nigeria, pero reside desde los 6 años en Bormujos (Sevilla). Ha estudiado el bachillerato de Artes Escénicas. Ha comenzado a formarse musicalmente y le gustaría llegar a componer sus propias canciones. Admira a Ariana Grande.



Sus presentaciones más destacadas fueron "Uptown Funk", en la gala 10, y "Take Me toCchurch", en la 4. En duetos, fue muy elogiado en "Feel It Still", con Natalia.



¿QUIÉN ES JULIA MEDINA?

​

Julia tiene 23 años y es de Cádiz. Ha trabajado como cantante en un hotel además de estudiar educación primaria de inglés. Toca la guitarra y el piano. Sus artistas favoritos son Carmen Boza, el Kanka, Rozalén y Demi Lovato. Su "90 minutos", en la gala 8, ha sido su actuación más aclamada, seguida de "Born This Way", en la 3. Asimismo, encantó con "Mi historia entre tus dedos", junto a Carlos Right, y con "Pienso en tu mirá", junto a Natalia.



¿QUIÉN ES NATALIA LACUNZA?

​

Natalia Lacunza tiene 19 años y es de Pamplona (Navarra). Comenzó la carrera de Comunicación Audiovisual, pero al poco tiempo cambió a Teatro Musical. Ha participado en un corto como actriz. Lleva más de 10 años dedicada al baile en los estilos clásico, moderno y contemporáneo. Además, toca la guitarra, el violín y un poco el piano. Actualmente trabaja en una tienda de ropa. Admira a los artistas James Bay y Rosalía.



Sus actuaciones más destacadas en “Operación Triunfo 2018" fueron "The Scientist", en la gala 10, y "Aunque no sea conmigo", en la gala 8. Además, destacó con el dúo "Toxic", junto a otra de las finalistas, Alba Reche.



¿QUIÉN ES SABELA RAMIL?

​

Sabela es de As Pontes (La Coruña) y tiene 24 años. Ha cursado el grado medio de Clarinete, grado en Terapia Ocupacional y un máster en Musicoterapia. Trabaja en una asociación de salud mental y en un programa de inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. Compone en castellano y en gallego. Admira a la artista Sílvia Pérez Cruz. En la gala 6 arrasó con el tema "Set Fire to the Rain" y en la 9 con su interpretación de "Next to Me".



LAS CANCIONES DE LA FINAL DE OT 2018

​

Estas son todas las canciones con las que los finalistas de la décima edición de “Operación Triunfo” lucharán por convertirse en el ganador.



Tema grupal: The Edge of Glory - Concursantes de OT 2018

Famous: And I Am Telling You I'm Not Going - Jennifer Hudson

Sabela: Tris Tras - Marful

Natalia: Never Enough - Loren Allred

Julia: Déjame salir - Manuel Carrasco

Alba Reche: Creep - Radiohead

Si el concursante estuviera entre los tres finalistas:





Natalia: Crazy - Gnarls Barkley

Famous: Faith - Stevie Wonder

Alba Reche: Dangerous Woman - Ariana Grande

Sabela: Bachata Rosa - Juan Luis Guerra

Julia: Vuelves - Rozalén

¿CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO VER LA FINAL DE “OT 2018”? HORA Y CANAL

​

La final de "Operación Triunfo 2018" será emitida EN DIRECTO este miércoles 19 de diciembre desde las 10:35 pm (hora local) en España -4:35 pm en Perú- por La 1, de RTVE (España), y vía streaming por la cuenta en Twitter y YouTube de la cadena de televisión.



Tal y como sucedió en la edición 2017 de OT, la gala final también será transmitida en 43 salas de cine de España.



Además, puedes estar al tanto de tus participantes favoritos las 24 horas del día por medio del canal de YouTube.



¿CÓMO VOTAR EN LA FINAL DE “OT 2018”?



La votación se hace a través de la app de OT 2018 y de SMS.



Según informó RTVE en su página web, los seguidores de OT 2018 ya pueden votar desde ahora por su cantante favorito. Los tres más votados volverán a cantar el tema que interpretaron en la gala 0 y de este grupo uno será elegido como ganador absoluto.



Si no tienes la app solo debes seguir estos pasos:

1. Lo primero es descargar la aplicación en Google Play Store para Android o a la App Store para iOS.

2. En cuanto esté instalada en tu móvil, debes iniciar sesión con una cuenta de Facebook o de Google.

3. Tendrás que dar los correspondientes permisos a la aplicación, para que esta pueda acceder a tu información.

4. Para completar tu registro, será necesario que introduzcas un número de teléfono móvil, y darle al botón de siguiente. Recibirás un código vía SMS, que se corresponde a una clave de acceso.

5. Introdúcelo para continuar y luego acepta los términos y condiciones y política de privacidad, el procesamiento de datos con fines comerciales, las analíticas de uso de la app y el acceso de información de redes sociales. Y listo podrás votar por tu favorito.



LA PREVIA DE LA FINAL DE OT 2018



Un día después de emitida la gala 12, los directores de la Academia Noemí Galera y Manu Guix repasaron la performance de la noche anterior y entregaron a sus cinco finalistas -Natalia, Famous, Alba, Julia y Sabela- los temas que formarán parte del programa final de esta edición. Además de los temas en solitario que vimos líneas arriba, los concursantes interpretarán los temas que cantaron en la gala 0.



Mientras Natalia promete un número estelar con "Never Enough", tema de la B.S.O. de "The Greatest Showman", una canción que va 'in crescendo' con un final épico, Famous se ha superado semana a semana y presentará una versión de ‘And I am Telling You I'm Not Going’, de Jennifer Hudson.

Alba Reche, la tercera finalista de OT 2018, interpretará "Creep", de Radiohead, y Sabela encantará al público una vez más con un tema en gallego, "Tris Tras", de Marful. Para ella cantar en su lengua materna le ha traído suerte y la ha salvado de la eliminación en dos ocasiones. La última en interpretar el tema de la final será Julia, que cantará una de sus canciones preferidas de Manuel Carrasco, "Déjame soñar".

LOS INVITADOS DE LA FINAL DE “OT 2018”



Amaia Romero, la ganadora de OT 2017, será una de las invitadas de la Gala Final de esta edición de "Operación Triunfo", donde cederá la posta a Alba Reche, Famous, Julia, Natalia o Sabela. En el escenario de la Gala 13 Romero presentará "Un nuevo lugar", el breve adelanto de su primer álbum de estudio.



Otro rostro conocido que se suma a Amaia es Rozalén, que compuso "Al cantar" para que ella representase a España en Eurovisión 2018. Esta vez la cantautora interpretará "Baile" con David Otero, quien además ha sido jurado en la presente edición.

El cuarto invitado especial de “Operación Triunfo 2018” será Pablo Alborán, cuyo disco "Prometo" acaba de ser nominado a Mejor Álbum de Pop Latino en los Premios Grammy. El artista cantará "Tu refugio", su último single.



Todos ellos aconsejarán a los cinco finalistas del programa justo antes de que uno de ellos se alce como flamante ganador.



Amaia Romero, Pablo Alborán, David Otero y Rozalén (Foto: RTVE) RTVE

LAS POLÉMICAS QUE DEJÓ “OT 2018”



África y #OTNoEsOdio



En sus primeros días el programa se vio obligado a convertir el hashtag #OTNoEsOdio en su lema y a amenazar con bloquear y reportar aquellos comentarios excesivamente ofensivos contra los nuevos concursantes. África fue la segunda expulsada con un 80% de los votos.



El despido de Itziar Castro



La actriz se convirtió en la primera profesora despedida en la historia de “Operación Triunfo”. "Itziar Castro no ha conseguido los objetivos esperados en su área", aseguraban desde Gestmusic, pero el equipo de Castro emitió un comunicado en el que se criticaba la forma de comunicarle este despido: "La decisión de que Itziar Castro no continúe como profesora ha sido tomada de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada y sin que Itziar Castro se lo esperase".



Las canciones para Sabela



Los fans de Sabela se quejaron desde la primera gala de las canciones que le tocaba interpretar a la gallega, según ellos, los temas que le tocaban no estaban al nivel del resto de las canciones, por lo que se movilizaron para convertir a Sabela en favorita en la Gala 8.



La revelación de Brisa Fenoy

​

La cantautora Brisa Fenoy mostró un papel donde aparecía el guion que los miembros de la mesa tienen tras su valoración del ensayo, donde se podía leer que Famous sería el favorito o que Marta sería puesta en duda. Las redes sociales retumbaron y Tinet Rubira explicó que era simplemente una previsión que podía variar según las actuaciones de la noche.



Reparto de temas de Eurovisión

​

Con cada edición de Eurovisión, el eurodrama es mayor y esta vez surgió con el reparto de temas para la elección del representante de España. 17 canciones han sido las seleccionadas para 13 de los 16 concursantes de “OT 2018”, dejando excluidos a Alfonso, África y Dave.



LA GALA DE NAVIDAD DE OT 2018: INVITADOS Y CANCIONES



Aunque después de 13 galas la Academia de Operación Triunfo cierra sus puertas, no será la última vez que veamos a todos los concursantes sobre el mismo escenario, ya que RTVE emitirá la próxima semana un especial navideño en el que estarán presentes los 16 concursantes de la presente edición y los finalistas de la anterior.



Alfred, Amaia, Aitana y Ana Guerra, finalistas de la OT 2017, serán los invitados estrella de este especial. De esta manera, todos presentarán el resultado de meses de trabajo en sus estudios tras salir de la famosa Academia. Miriam Rodríguez no podrá acudir a la gala ya que tiene un concierto el día de la grabación del mismo.

Lista completa de canciones:



Generación OT 2018: Somos y Buenas noches

Famous y Cesár Sampson: Nobody But You

Natalia y Beret: Lo siento

Julia e India Martínez: 90 minutos

Alba Reche y Zaz: Je veux

Sabela y Rosa Cedrón: Negro caravel

Aitana: Vas a quedarte

Ana Guerra: Bajito

Alfred: De la Tierra hasta Marte

Amaia: Un nuevo lugar

Invitados de lujo



Gestmusic y RTVE anunciaron que contarán con los cantantes originales de algunos de los temas más míticos de la edición para acompañar a los “triunfitos”. Cesár Sampson repetirá la canción con la que triunfó en Eurovisión mientras que Beret acompañará a Natalia con su último single "Lo siente".



Por su parte, Rosa Cedrón llega por primera vez a “Operación Triunfo” y cantará junto a Sabela mientras que Zaz compartirá escenario con Alba Reche, e India Martínez visitará el show para estar junto a Julia en esta noche tan especial.

CRONOGRAMA DE LOS CONCIERTOS DE “OT 2018”



En la Gala 10 de OT 2018, el presentador Roberto anuncio que este año también habría gira de "Nobody But You". Además, reveló algunas fechas y lugares:



Madrid: 8 de febrero a las 21:30 en el Wizink Center

Pamplona: el 3 de mayo a las 21:30 en el Navarra Arena

A Coruña: 24 de mayo a las 21:30 en Coliseum

Barcelona: 31 de mayo a las 21:30 en Palau Sant Jordi

Bilbao: 1 de junio a las 21:30 en el Bizkaia Arena BEC!

Inca Mallorca: 27 de junio en Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas

Valencia: 29 de junio en Auditorio Marina Sur

Gijón: 21 de julio

¿Dónde se compran las entradas para "Operación Triunfo" en concierto?



Las entradas para “Operación Triunfo” en concierto salieron a la venta a las 10 de la mañana del 30 de noviembre. Los tickets se pueden comprar desde internet, a través de la página web de Ticketmaster España: ticketmaster.es.



Las entradas para los conciertos de Mallorca, Valencia y Gijón salieron a la venta el 14 de diciembre a las 10 de la mañana. Además, los que prefieran comprar la entrada a través de un puesto físico, podrán hacerlo en Fnac, Halcón Viajes y Viajes Carrefour. Asimismo, están disponible por medio del teléfono 902.150.025



¿Qué canciones cantarán en la gira OT 2018?



Manu y Noemi Galera confirmaron en su momento, durante el repaso de la gala, que Natalia y Alba cantarán sí o sí "Toxic" en la gira OT 2018.



¡¡¡Habrá más CONCIERTOS!!! Inca Mallorca (27 jun), VALENCIA (29 jun) y GIJÓN (21 jul) se suman a la GIRA OT 2018, junto a Madrid, Pamplona, A Coruña, Barcelona y Bilbao – Vive la magia de OT 2018 en directo. ¡Entradas a la venta aquí 👉 https://t.co/kIgNIKLfGH #OT18Gala12 pic.twitter.com/7VCuqiHxe5 — OT 2018 (@OT_Oficial) 12 de diciembre de 2018

EUROVISION 2019



El LXIV Festival de la Canción de Eurovisión será la 64° edición del festival, y se celebrará en el Pabellón 2 del Centro de Convenciones de Tel Aviv, Israel, el 14, 16 y 18 de mayo de 2019, luego de la victoria de Netta Barzilai y su canción "Toy" en el 2018. Esta será la tercera vez de Israel como sede del festival, tras organizar las ediciones de 1979 y 1999 en Jerusalén.



“Dare to Dream” (“Atrévete a soñar”) es el lema de esta edición del festival, en el que participarán 42 países en total. El representante de España será elegido al igual que el año pasado, gracias a “Operación Triunfo”. Esta vez, 13 de los 16 participantes, tanto expulsados como finalistas, competirán por ser elegidos.