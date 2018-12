El especial de Navidad que prepara RTVE junto a los finalistas de Operación Triunfo 2017 y 2018 va quedando listo. A tan solo unas horas de emitirse en televisión de señal abierta, los detalles del ensayo general se han ido filtrando en la cuenta oficial de Twitter de OT y en él podemos ver adelantos de lo que serán la presentación de Famous, Alba, Natalia, Sabela y Julia cantando algunos de los temas que interpretaron en la edición de este año acompañados de los artistas originales.



Así, este especial de Navidad comenzará con la presentación de Alba interpretando "Je veux" con la francesa Zaz, Julia junto a India Martínez cantarán "90 minutos", Famous hará lo propio con "Nobody but you" a dúo con César Sampso el representante de Austria en Eurovisión en 2018, Natalia y Beret unirán en "Lo siento"; y Sabela llevará al escenario "Negro Caravel" junto a Rosa Cedrón.

Pero no solo de dúos estará conformado este especial de Navidad de OT. Amaia, Aitana, Alfred y Ana Guerra, los cuatro finalistas de la edición anterior de Operación Triunfo volverán para interpretar sus nuevos singles.

Gisela, una vieja conocida de OT también dirá presente en este especial de Navidad. La integrante de Operación Triunfo 1 cantará a dúo con Aitana temas del filme "La gran aventura de Los Lunnis y el libro mágico".

Pero no solo de miembros de OT estará hecho el especial navideño. Luz Casal, la reconocida cantautora española interpretará la canción "Miénteme al oído", el primer single de su último disco: "Que corra el aire"

El especial de Navidad de RTVE con los miembros de OT 2018 será transmitido esta noche (22:00 España/ 16:00 Perú)