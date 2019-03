"La Voz España": Paulina Rubio canta en directo y así reacciona la audiencia

La interpretación de Paulina Rubio de "Yo no soy esa mujer", uno de sus temas más populares durante la gala más reciente de "La Voz España" ha dado mucho que hablar en redes sociales y es que la mexicana no cantaba en directo desde hace un buen tiempo. Las opiniones son encontradas y así como algunos critican el talento de la ex Timbiriche, otros la defienden y sostienen que contra todo pronóstico, la cantante sorprendió al no desafinar.

►Instagram: Alejandra Guzmán criticó a Paulina Rubio y fans enfurecieron en redes

►Thalía y Paulina Rubio se reencontraron en los escenarios después de 20 años de Timbiriche

En la mencionada presentación Paulina Rubio canta junto a Susana Montaña y Viki Lafuente en los directos de "La Voz". Y fue precisamente esta última quien ha sido nombrada en el reciente programa una de las primeras semifinalistas del reality.

"Paulina que grande te robaste el show como siempre, aunque las talents no se sabían la canción y solo hicieron segundas voces", "Pau toda un rockstar! Me gusta su estilo desenfadado toda una show girl en el escenario!", "Tanto que se critico a Paulina, y fue la que hizo la mejor presentación jajaja", "Que tristeza ver que @PaulinaRubio ya no canta, solo se la pasa gritando #MeDueles #LaVozDirectos #LaVozAntena3", son algunos de los comentarios acerca de la performance de la mexicana.

Paulina Rubio es junto a Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi los coaches de la edición actual de "La Voz España".