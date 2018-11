"La rosa de Guadalupe", la popular telenovela mexicana, tendrá una versión peruana. Así lo anunció América Televisión durante su preventa 2019, que se realizó la noche del miércoles en las instalaciones de Pachacámac.

De la producción de esta nueva ficción ya se había hablado en septiembre de este año cuando el actor español David Villanueva compartió en Instagram una imagen de las grabaciones.

Sirena Díaz, integrante del elenco de "De vuelta al barrio", también había publicado una imagen de su participación en la telenovela, cuya fecha de lanzamiento todavía se desconoce. Anoche, en su Instagram Stories, subió un video del momento en el que se hacía el anuncio en la preventa.

LO QUE SE VIENE

Entre los anuncios hechos en la preventa también destaca la llegada a la señal abierta de "Luis Miguel, la serie", producción que se estrenó con éxito en abril de este año en la señal de Telemundo y vía streaming por Netflix.

Preventa 2019 de América Televisión. (Fuente: América TV)

Además, se confirmó la compra de los derechos para transmitir las películas peruanas "Calichín", "Somos Néctar", "No me digas solterona", "La hora final", "Soltera codiciada", "Locos de amor 2", "Once machos 2", "Gemelos", "Ceviche de Tiburón", "Atacada", "Utopía", entre otros títulos.

El gerente de televisión Pablo Massi, por su parte, destacó en "América Espectáculos" que el canal tenía mucha "programación estable" y que programas como "El gran show", "Esto es guerra", "De vuelta al barrio", "Mi mamá cocina mejor que la tuya", tenían confirmada su continuidad en 2019.