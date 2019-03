“El señor de los cielo 7”: ¿Rafael Amaya reaparecerá en la serie?

El elenco de “El señor de los cielos” está por iniciar sus grabaciones de su séptima temporada en México, pero la gran incógnita que rige sobre esta producción es la participación de Rafael Amaya. Tanto es el misterio que se maneja que ni siquiera sus propios compañeros saben si el actor mexicano regresará a la ficción.

La ausencia del personaje principal en la sexta temporada causó gran desconcierto entre los seguidores de la serie de Telemundo. La razón por la que abruptamente desapareció y su personaje, Aurelio Casillas, fue puesto en coma, se debió de manera oficial a una enfermedad infecciosa respiratoria que el actor adquirió hace meses en Estambul, Turquía, cuando grababa escenas de “El señor de los cielos”.

Desde que salió de la serie, Rafael Amaya se alejó de todo, incluidas las redes sociales, y muchas teorías se han tejido alrededor del intérprete, cuya fama se extiende a lo largo de América Latina.

¿Rafael Amaya regresará para "El señor de los cielos 7"?

Todo indicaría que Rafael Amaya regresaría a la serie "El señor de los cielos", ya que en la Navidad pasada apareció en el video promocional de Telemundo junto a artistas como Aracely Arámbula y Adamari López.



Sin embargo, la actriz mexicana Karla Carrillo, quien interpreta a Corina Saldaña, pareja de Aurelio Casillas en la historia escrita por Luis Zelkowicz, comentó que no sabía qué era lo que iba a suceder.

“Esa información pues nosotros no la tememos”, afirmó Carrillo en una entrevista para el programa de televisión mexicano "La Cuchara".



“Yo tuve una relación con él laboral y superprofesional, siempre fue bien generoso conmigo y estuvimos platicando nuestras escenas y me ayudó a crecer muchísimo como actriz, pero bueno yo espero que esté bien y que esté listo para volver”, expresó la actriz.



Carrillo también aseguro desconocer el paradero del actor luego de su abrupta salida de “El señor de los cielos” y que tanto sigue dando de qué hablar.



“Yo no tengo conocimiento, nosotros seguimos rodando tal como llegan nuestros libretos, pero de la vida personal de Rafa ahora sí que no tengo conocimiento”, aseveró.



¿Problemas con Telemundo?

La revista TVNotas publicó un reportaje en donde una fuente de la producción aseguró que si bien Amaya se había ausentado por un problema de salud, la verdadera razón de que se pusiera en coma a su personaje es que la televisora no estaba segura de traerlo de vuelta.



Según las declaraciones recogidas por la revista de espectáculos, luego de enfermarse, Amaya amenazó a los ejecutivos de Telemundo con demandarlos por poner en riesgo su salud, pues argumentó que no tomaron las precauciones debidas para evitar la situación.



También señaló que, como parte de sus inconformidades, el actor solicitó un aumento de sueldo, pero la televisora se negó y le pidió que volviera a trabajar de inmediato.



Rumores sobre su vida personal

La revista TVNotas recogió el testimonio de un amigo muy cercano de Amaya, que asegura que el actor esta fuera de control pues pasa hasta 10 días seguidos de fiesta.



Además, indicó que eso lo tiene en un mal estado de salud, ya que come poco y en ocasiones empieza a hablar y gritar locuras, también tendría problemas emocionales.



Otra de las declaraciones que dio este personaje es que Rafael Amaya se encuentra es una especie de “secuestro” porque su pareja sentimental lo retiene en su casa la mayor parte del tiempo con manipulaciones de tipo sexual. La fuente añadió que “vivir la vida loca” le está empezando a cobrar la factura pues su aspecto de galán ha desaparecido.



Ahora solo queda esperar el estreno de la séptima temporada de la serie que llegará este 2019 y ahí realmente sabremos qué es lo que sucedió con Rafael Amaya y por supuesto con Aurelio Casillas.