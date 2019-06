Los nuevos rostros e historias que versionarán los grandes éxitos de Televisa en el proyecto llamado "Fábrica de sueños" va tomando forma. Así por ejemplo, ya se conoce quién será la nueva protagonista de "La usurpadora", "Cuna de lobos" como de "Quinceañera".

Cabe resaltar que estas nuevas versiones se producirán a modo de serie, es decir en historias cortas de no más de 25 capítulos.

►"La usurpadora": Gaby Spanic se reencontró con su "hija" de la ficción 20 años después

►"Cuna de lobos": Televisa revela imágenes de Paz Vega como Catalina Creel

LO QUE SE SABE HASTA EL MOMENTO

De la versión 2019 de "La Usurpadora", Sandra Echevarría , la nueva protagonista ha comentado:

"No me acuerdo (de 'La Usurpadora'), yo estaba muy chiquita. Me acuerdo de haberla visto, que era hermosa, que fue un hit, pero no recordaba ni siquiera la historia. Pero mejor, así hago mi versión. No imito a nadie", contó.

El elenco actual de la historia que protagonizara en 1998 Gabriela Spanic ya está completo y en plena etapa de grabación.

Además de Sandra Echevarría, formarán parte de esta nueva historia: Andrés Palacios, Arap Bethke, Ana Bertha Espin, entre otros actores.



Sobre "Cuna de lobos", la serie, recientemente Televisa publicó las primeras fotografías oficiales de Paz Vega como la villana Catalina Creel.

Además de este par de producciones, se sabe también que Camila Sodi será quien interprete a la nueva "Rubí". Así lo confirmó Televisa a mediados de mayo.

Comunicado de Televisa confirmando a Camila Sodi como la nueva protagonista de "Rubí".

Asimismo, se sabe que quienes interpretarán la recordada historia de "Quinceañera", telenovela que lanzó a la fama a Adela Noriega y Thalía, serán Karol Sevilla y Danna Paola.

En la galería que abre esta nota, un recuento en imágenes de "La usurpadora" y otras 11 telenovelas que Televisa revivirá en formato serie.