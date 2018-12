Juan Darthés: nueva denuncia por abuso sexual complica la situación del actor

Raquel Hermida, abogada de Thelma Fardín, la actriz que el pasado martes denunció por violación a Juan Darthés, reveló en el programa "Intrusos" que existe una segunda denuncia penal en contra del actor, también por abuso sexual. El video está disponible en YouTube.

"No es una actriz sino una integrante de la producción y que iba a radicar la denuncia cuando estuviera en condiciones de hacerla. Ya que una denuncia penal requiere de una revictimización permanente que hay que estar bien para poder afrontar", dijo Hermida.

Sobre este nuevo caso de abuso sexual en contra de Darthés, Raquel Hermida reveló lo siguiente: "La chica en ese momento tenía 18 años y la causa no está interpuesta porque la licenciada María Inés Oribela y mis colegas -un equipo interdisciplinario de psiquiatras y psicólogos- me dicen que todavía no está en condiciones. La denuncia ya está redactada. Lo único que esperamos es tener el ok de los profesionales".

"Estamos ante un caso de un abusador serial. Hace más de tres meses la conozco y repetía la misma frase que repiten Natalia Juncos y Anita Coacci. Un abusador tiene sus rutinas pero tiene la costumbre de culpar y responsabilizar de la erección a la mujer, agregó.

Las otras acusaciones en contra de Juan Darthés

La primera en denunciar por acoso sexual a Juan Darthés fue Calu Rivero. La actriz de 31 años, que trabajó en 2012 con el actor en la telenovela Dulce Amor, acusó a quien fuera su co protagonista de haberse propasado con ella durante las escenas de sexo y besos.

La situación con Darthés obligó a Rivero a renunciar a la telenovela, sin embargo la actriz prefirió guardar silencio sobre las causas de su abrupto alejamiento de la producción argentina.

En 2017, Rivero decidió romper su silencio y reveló la situación de abuso vivida con Darthés.

"Después de cinco años, tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho, de sacarme este malestar", escribió Calu en una carta abierta. Después de aclarar que ahora el mundo estaba más preparado para hablar de estos temas, contó que después de sus declaraciones había recibido una citación para una audiencia de mediación con el actor, quien luego le inició una causa por "Daños y perjuicios". Y concluyó diciendo la frase #Noesno, que luego sería tomada como bandera contra el abuso.

Ante la denuncia de Rivero, las actrices Ana Coacci y Natalia Juncos respaldaron a la primera y revelaron la mala experiencia vivida con Juan Darthés.

"En un alto de la grabación estaba charlando en un camarín con JD (Juan Darthés), a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco", contó Coacci, quien dijo que por el tiempo transcurrido y la dificultad paa probar su denuncia, el tema no pudo ser llevado a los tribunales.

El caso de Natalia Juncos se dio casi en paralelo al de Ana Coacci.

"Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur y me dice 'y cómo me calentás', me doy vuelta y me dice 'mirá cómo me ponés' y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta", reveló la actriz cordobesa, quien agregó que no denunció a Darthés por temor "al qué dirán".

En la últimas horas, medios argentinos informaron que tras la denuncia interpuesta por Thelma Fardín, Juan Darthés se encuentra internado en una clínica.