Consejos y trucos de un hincha viajero para seguir a la selección peruana en la Copa América 2019

David Álvarez es uno de los hinchas más fieles que tiene la selección peruana. Desde que creara Viajero Fútbol Club en el 2017, no se ha perdido ni un solo partido, entrenamiento ni banderazo de la bicolor, donde sea que esta haya jugado. Nueva Zelanda, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Rusia, como sea ha llegado. Y todo lo comparte a través de sus canales de Facebook, Instagram y YouTube. De hecho, ahora mismo se encuentra alentando a la Sub 20 en el sudamericano que se juega en Chile. Es lo que más le gusta.

Si hay alguien que tiene las ‘fijas’ para seguir a la selección en la Copa América, que se jugará del 14 de junio al 7 de julio en Brasil, es él. Por eso le pedimos que nos comparta algunos consejos y trucos para aquellos peruanos que quieran vivir la experiencia de ser parte de la mejor hinchada del mundo. ¿Te animas?

Compra de pasajes y estadía: el momento es ahora

Lo primero y más importante para el Viajero Fútbol Club es tener las fechas disponibles, los que trabajan ya deben tener confirmadas sus vacaciones. “La mayoría viaja en ‘mancha’. Por eso todos ya deben tener los permisos y fechas claras. De esa manera podrán hacer la compra de boletos y reservaciones todos juntos”. Hay que tener en cuenta que para este tipo de eventos deportivos los precios de vuelos y estadía suben, por eso lo recomendable es hacer la compra lo más pronto posible. “Lo ideal hubiera sido comprar los pasajes antes del sorteo, pero ahorita lo mejor es esperar el sorteo y con la información de las sedes comenzar a hacer todas las compras posibles”, comenta.



Con los boletos comprados lo que sigue es asegurar la estadía. En este caso, para buscar hospedajes a buen precio Álvarez recomienda utilizar plataformas como Booking, que además permite hacer reservas con la posibilidad de cancelarlas con anticipación. “Lo que yo haría, por ejemplo, es ver dónde puede jugar Perú potencialmente si pasa de fase y hacer dos reservas en ciudades distintas, ya que luego puedo cancelar alguna”. Pero si se trata de un grupo grande, lo más conveniente, por comodidad y ahorro, es alquilar un departamento a través de Airbnb, comenta.

Las entradas para los partidos: todo sea por estar en la tribuna

Conmebol arrancará la segunda fase de venta de entradas el viernes 25 -un día después del sorteo- desde las 9:00 a.m. (hora peruana). Lo ideal es tratar de adquirir las entradas directamente de la página de la Conmebol, pero si por alguna razón no consigues hacerlo, tendrás que recurrir a la reventa. “Por lo visto en el Mundial de Rusia, en el caso de Perú va a haber mucha demanda, por eso recomiendo estar muy atento a la venta regular, ya que una entrada en reventa te puede costar hasta cinco veces más. Y la gente paga”.



Pero ahora hay varias formas de comprar reventa por medio de canales digitales de confianza, asegura el Viajero Fútbol Club. “En caso no consigas entradas, las puedes obtener a través de StubHub o Viagogo, son las más confiables. La otra opción sería comprar en el mismo estadio, pero es una forma más riesgosa”.

Hinchas peruanos en Brasil: ¿cómo y dónde ubicarlos?

La mejor hinchada del mundo definitivamente hará sentir su presencia en Brasil 2019. “Es un sello de la selección. La hinchada no solo acompaña en los partidos sino que apoya en días previos, es un momento muy especial. Yo he tenido oportunidad de ver otras hinchadas de selecciones y no es así”, confiesa Álvarez.

Para ser parte de esta fiesta puedes buscar los grupos en Facebook de las barras oficiales de la selección como La Blanquirroja o La Franja. Para vivirlo como se debe, no puede faltar en tu maleta camisetas, accesorios, banderas. “Yo llevo siempre como cuatro camisetas. Una vez llevé un chimpún izquierdo del modelo que estaba usando entonces Edison Flores y lo hice firmar. Las figuritas del álbum Panini también. Trato de llevar todo lo relacionado con la selección y conseguir firmas”.

Presupuesto: ¿cuánto te cuesta, cuánto te vale?

El presupuesto es muy variable, hay gente que aprovechará para hacer turismo y otros solo seguirán a la selección. Todo depende cómo se perfile el viaje, la comodidad que se quiera tener y varios factores más. “Yo creo que un presupuesto superguerrero, considerando pasajes, puede ser mil dólares, pero también depende mucho de la rapidez con la que comiences a gestionar las cosas. Ahora, si tienes millas acumuladas y las canjeas, ya estás ahorrando algo. He visto gente que esos días solo se alimenta de latas de atún y gasta lo mínimo en comida, y va a hostels, viaja en bus de sede a sede. Sí se puede”, afirma.