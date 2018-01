Kuélap y los 10 destinos recomendados por New York Times

Cada año, el diario estadounidense The New York Times publica su lista de 52 lugares que no puedes dejar de conocer. Y tal como en el 2017, un destino peruano dice presente. Se trata de Kuélap, fortaleza ubicada en Amazonas, que destaca por sus estrucuturas de piedra circulares y edificios ceremoniales.



Kuélap figura en el puesto 29 del ránking de los lugares imperdibles del 2018, superando a distintos atractivos de Estados Unidos, Italia, Francia, España, Inglaterra y República Checa. Otros destinos sudamericanos reconocidos por el The New York Times se encuentran en Colombia, Chile y Bolivia.



"Como el denso tráfico turístico que ha dado lugar a nuevas restricciones para visitar Machu Picchu, los turistas deberían considerar visitar la denominada Machu Picchu del Norte: Kuélap, el sitio es un espectacular asentamiento anterior a los incas construido por los Guerreros de las Nubes de los Andes del norte", describe la publicación.



"Las ruinas se hicieron más accesibles con la inauguración en 2017 de un sistema de teleférico de cuatro kilómetros de largo que reduce el tiempo de viaje desde la ciudad más cercana, Nuevo Tingo, a solo veinte minutos, en el que antes era un viaje en auto de noventa minutos o una caminata de cuatro horas", complementa el The New York Times.