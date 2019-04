Punta Cana: Ponte en modo vacaciones y goza de la calidez de sus playas

Escribe: Belén Tavares

El síntoma principal es perder la noción del tiempo. Aquello confirma que estás en modo vacaciones: despreocupado, en armonía, redescubriendo y experimentando los pequeños y grandes placeres de la vida. ¿Uno de ellos? Escuchar al capitán del avión decir: “Bienvenidos al aeropuerto internacional de Punta Cana”.

Vuelo al paraíso

Esta ciudad se ubica al este de República Dominicana y posee una de las costas más largas de El Caribe. En total son 48 km de fina arena blanca similar al talco y un mar que exhibe los matices más increíbles del color turquesa (y en versión brillante). Así, para sus playas solo existen halagos. No importa si se trata de una de perfil bajo como Macao o de la famosísima Bávaro.



Justamente allí se realizan las célebres fiestas en catamarán. ¡Aborda el Why not party boat y disfruta! El paseo cuesta US$65 y ofrece bar abierto, snacks, Dj, equipo de animación, snórkel en un arrecife de coral y tiempo libre en piscinas naturales donde podrás nadar y continuar la juerga (bar flotante incluido). Por cierto, no puedes irte del país sin bailar bachata con un dominicano/a. Tú solo hazlo; de nada.

Las actividades playeras más solicitadas son los tours a los extraordinarios cayos e islas. El de mayor demanda es a la isla Saona, un área protegida y parte del Parque Nacional Cotubanamá. La tarifa va desde US$99 adultos y US$50 niños, pues depende de los servicios (clásico o deluxe) y el transporte (lancha rápida o helicóptero) que elijas. Como nos advirtió una agente de viajes local: “Si no conoces Saona, no has estado en Punta Cana”.



El operador turístico Coming2 clasifica sus excursiones en tres categorías: playa, aventura y cultura. Una mezcla de las dos últimas es Safari Chocolate Adventure. Visitarás la cooperativa familiar El Caño, rodeada de campos de caña de azúcar, vainilla, tabaco, coco, café, cacao, entre otros cultivos. Caminarás por las plantaciones, aprenderás sobre los procesos de producción y probarás sus tabletas de chocolates, café pasado, aceite de coco y puros. Antes de partir, puedes adquirirlos en la tienda. La oferta es vasta; la calidad, alta. El safari de medio día está a US$59 y el de día completo US$90 (con almuerzo y paseo a caballo o canopy).



También te recomendamos el city tour a Santo Domingo. En 1990, la capital dominicana fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. No es para menos. Hablamos del primer asentamiento europeo de las Américas. Situada a dos horas en auto de Punta Cana, se fundó seis años después del descubrimiento de Cristóbal Colón (1492). Hoy, combina su legado colonial con vibrantes espacios del siglo XXI.

Estadía divina

En un destino como este, debes aprovechar los alojamientos all inclusive diseñados para engreírte, entretenerte y desconectarte. Bahia Principe es la cadena hotelera con mayor presencia en República Dominicana, ya que cuenta con 14 hoteles 5 estrellas. En Punta Cana se levanta el complejo Bahia Principe Bávaro Resort, que acoge a siete de ellos. En consecuencia, tienes para elegir entre los Luxury (supervip), los Grand o Fantasía (ambos vip), que pueden ser solo para adultos o Family & Friends.

El complejo se encuentra a menos de 30 minutos del aeropuerto y tiene bares, discoteca, casino, spa, gimnasio, canchas deportivas, zona de tiendas, parque acuático y club infantil. Además, hay actividades que van desde las fiestas de espuma en la piscina hasta la cata de vinos. La propuesta para los niños llega a través de talleres y juegos.



El nirvana

Llegará un momento en el que tu mayor preocupación será si ir a la playa o a la piscina. Si pedir un mojito o una piña colada. Si cenar en el restaurante italiano o el nikkei. Entonces suspirarás y dirás para ti mismo: “Estoy en Punta Cana”.

El dato: En el 2018 arribaron a República Dominicana 6.570.000 viajeros; 6,2% más que en el 2017. Esto generó ingresos por US$840.000 millones.

GUÍA DEL VIAJERO

​Los paquetes todo incluido

Tarifa promedio del programa 6 días, 5 noches para dos: desde US$1.203 por persona. Reservas: www.bahia-principe.com