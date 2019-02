San Valentín: estos son los parques que celebran el amor y la amistad en Lima | FOTOS

San Valentín | A punto de llegar a la base tres, puedo decir que mis mejores citas -las cuales no fueron muchas- tuvieron lugar en los parques; aquellos espacios verdes, dominados por árboles y flores, una combinación perfecta, que permitían esconder mi nerviosismo o salvarme de alguna torpeza de principiante cuando debía iniciar conversación con la chica que me gustaba.



Eran épocas de colegio, cuando las redes sociales no asomaban o importaban tanto, y como yo, más de un amigo (a), no rechazaba ni le huía a la idea de salir a pasear a un parque con motivo de esa primera cita, en lugar de ir a ver una película o comer algún postre en un restaurante. Vale decir que muchas veces el presupuesto también jugaba un papel determinante para esta decisión.



Acepto que ir a un parque en una fecha tan especial como San Valentín, es un plan que se pueda discutir, pero créeme que hasta el día de hoy guardo buenos recuerdos de las largas conversaciones en las bancas del parque más cercano de mi casa. Incluso de realizar un viaje maratónico hasta Miraflores solo para disfrutar del mejor atardecer de la ciudad.



Quien diga que en su adolescencia no aprovechó la magia de un escenario como un parque para dar un beso-si es que no fue el primero- o declarar su amor, probablemente miente, o vivió el romance de otra forma. No sabe de lo que se perdió.



Pero los parques no solo son lugares preferidos para celebrar el romance, sino también para reunir a los mejores amigos. Mientras que por un lado los abrazos y caricias de las parejas enamoradizas se hacen eternas, hay otro grupo que solo tiene una idea en la cabeza: jugar, correr, divertirse o hacer ‘chacota’. Los amigos también vieron en los parques su mejor opción de entretenimiento.



Los parques de Lima en tiempos de San Valentín



“Me encanta que cada vez más los parques sean un lugar para pasar un rato, disfrutar con amigos o pareja, ya que siempre he visto en otros países del mundo cómo aprovechan las áreas verdes para disfrutar. Definitivamente es un muy buen plan el poder estar al aire libre, ver un atardecer o hacer un picnic”, comenta Analucía Rodríguez, blogger peruana de ‘Viajar para vivir’, quien hasta el momento ha recorrido 60 países alrededor del mundo.



La misma idea comparte Milagros Vera, blogger de ‘Checklist Viajero’, quien asegura que durante este mes del año puede funcionar una salida tipo picnic, en parques de Miraflores o La Molina para ver la puesta de sol. “Eso sí, no olvides llevarte todos los desechos que generaste. El amor por la naturaleza es primordial”, remarca la viajera que cuenta con más de 13 mil seguidores en Facebook.



En busca de los parques más icónicos de San Isidro, Miraflores y Surco



Un recorrido por los parques de Miraflores, San Isidro y Surco. (Video: ¡Vamos!)

Bosque el Olivar



Desde el Centro de Lima, mi primera parada es el Bosque El Olivar, ubicado en el corazón del distrito de San Isidro. Los olivos y árboles de este histórico punto turístico de Lima suman más años de vida, que los tres equipos más populares del fútbol peruano juntos. Según reportes históricos, en 1560, se empezaron a sembrar los primeros árboles.



Mi idea de que este parque era un lugar solo para parejas, se fue esfumando a cada paso, al irme topando con grupos de amigos y familias enteras. Salvo una que otra llamativa sesión fotográfica de novios durante la tarde, el lugar se convirtió en el hogar de niños paseando en bicicleta, patines o scooters. La naturaleza permanece intacta, y los jardines motivan a que más de un pequeño junto a sus papás decidan tomar un descanso en este gran pulmón verde de la ciudad.



Las más de 20 hectáreas de El Olivar te dan la posibilidad de realizar caminatas tranquilas, mientras disfrutas del paisaje. Frank Tipiani, blogger de ‘Infodestino’, define al parque como “un destino romántico de principio a fin, todos los días del año, a cualquier hora del día, el lugar de San Isidro rodeado de mucha naturaleza, arboles de olivo y aves, perfecto para una foto del recuerdo… y los novios lo saben”.



La laguna artificial del parque puedes visitarla una vez que hayas llegada o como despedida, y nunca perderá su encanto. Alrededor de ella, hay bancas que te permitirán disfrutar en primera fila de este atractivo. También puedes animarte a caminar por un pequeño puente o sacarte una fotografía que será la envidia de tus amigos en Instagram.



Parque de la Amistad



Aunque la ruta correcta debía ser San Isidro-Miraflores, el destino quiso que llegue primero a uno de los mayores atractivos del distrito de Surco: el Parque de la Amistad (Av. Caminos del Inca cuadra 21 s/n, Surco). De entrada, tres músicos ubicados estratégicamente en la puerta, con cajones, guitarras y violines en mano, van marcando el ritmo de lo que promete ser un imperdible recorrido. El ingreso gratuito al recinto es uno de los grandes motivos por los que deberías visitarlo las veces que desees, y no solo por San Valentín.



Desde cualquier punto del parque, que cuenta con más de 30 mil metros cuadrados, sobresale el Arco Morisco, de 29 metros de alto, un regalo de la colonia española en el Perú. Se trata de una copia fiel de un arco español que fue construido en la antigua Av. Leguía (hoy Av. Arequipa). Por S/6, hay parejas que se animan a subir los siete pisos del arco. La vista simplemente es espectacular.



Tal y como su nombre lo indica, este parque tiene todo lo necesario para celebrar la amistad. Aquí los más grandes y chicos pueden disfrutar de actividades como dar de comer a gansos (S/1), pasearse en bote en una laguna artificial (S/5) o subirte a un tren a vapor (S/4). El tiempo puede quedarte corto en este parque, así que debes decidir bien qué atracción harás primero.

Si se te abre el apetito en pleno recorrido, no tienes de que preocuparte, ya que hay variedad de propuestas. Para los más dulceros hay arroz con leche, mazamorra o picarones (desde S/5), pero también hay sánguches (desde S/5), platillos amazónicos (desde S/20) y helados (S/5). Como la modernidad nunca nos deja tranquilos, este parque también cuenta con wifi libre. Pero te recomiendo no usarlo, así como tampoco los datos de tu celular. Aprovecha el paseo y solo usa el celular para retratar que tan bien lo pasas con tus amigos.

*El horario es de martes a domingo de 9 a.m. a 9 p.m.



Parque del Amor



Su nombre de por sí ya despierta curiosidad, y podría ser una de las razones porque es uno de los parques más populares de Miraflores (Malecón Cisneros). Solo en el 2017, recibió a más de 87 mil visitantes, lo que representó el 3% de turistas de Lima.

Al llegar al Parque del Amor- cuando el sol ya se está ocultando- una de las frases escritas en los muros parece chocar conmigo a propósito de una fecha como San Valentín: “Es difícil hacer el amor pero se aprende”, del poeta Antonio Cisneros, me marca el recorrido. Las parejas no dejan de tomarse fotografías en busca de la mejor toma del Océano Pacifico. Los poemas y frases románticas que leerás en tu paseo podrán sacarte más de una sonrisa o dar en el clavo si quieres mandarle una indirecta a tu pareja -o casi pareja, si es que recién tomarás valor para declararte-.



Pero si hay un punto del parque que reúne a la mayor cantidad de amigos, salientes, novios o esposos, esa es el la escultura de ‘El Beso’, obra del artista peruano Víctor Delfín, que muestra un apasionado –para algunos incómodo- ósculo que te hará rememorar tus inicios en el amor. Sus tres metros de altura y el color arcilloso lo hacen aún más impresionante. Esta fue una de las razones por la que la revista National Geographic lo eligió como uno de los 50 destinos más románticos del mundo.



“Es un parque hecho especialmente para los enamorados, con una vista espectacular, es el destino más romántico en Lima, en especial un 14 de Febrero a las 6:30 p.m., cuando el sol de verano se oculta”, detalla el blogger Frank Tipiani.



La tarde apremia. Los dedos de la mano ya no me alcanzan para poder contar a todas las parejas que van y vienen por el parque, dejando las mejores sonrisas, caricias y besos a su paso. Incluso, algunos inspirados en los ‘candados del amor’ de París, se despiden del parque colgando el suyo, como promesa de cariño infinito.