Horóscopo Chino: descubre tu suerte en el amor este 2019

Perro: este nuevo año será toda una montaña rusa de emociones, así que ten cuidado con cada paso que des. Es importante ser cauteloso, y no dar demasiado a aquellos que no demuestran verdadero interés, ya que podrías poner en desequilibrio tu aura. No bajes la guardia a amores superficiales, es tiempo de trabajar en uno mismo y crecer. (Foto: Shutterstock)