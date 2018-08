Anna Carina: "Cuando eres feliz, no sientes la necesidad de dañar"

Su videoclip “Quiero Contigo” acumula millones de reproducciones. Más de ocho. Pero el éxito de Anna Carina no es casualidad. Ha grabado cuatro producciones discográficas (incluso una tiene disco platino). Ha compuesto más de 50 canciones a lo largo de su carrera. Ha trabajado con artistas como Kalimba y Jandy Feliz. Ha ganado el premio MTV Europa a Mejor Artista Latin America Central.

Su historia empezó en el set del programa infantil “Nubeluz”, a los 10 años, allí aprendió a desenvolverse en el escenario, ante cámaras y frente a un público. Quizá por eso no tuvo miedo cuando, siendo solo una adolescente, debutó como intérprete en el Festival de Viña del Mar. La aplaudieron alrededor de 20.000 personas. “Me sentí increíble. Pensé: esto es lo que quiero para toda mi vida”, dice Anna Carina Copello.

En “Quiero Contigo” exploras los sonidos urbanos. ¿Qué mensaje quieres transmitir?

Viajé a Miami y compuse el tema con los chicos de Sony Secret Sessions (escriben para J.Lo, Maluma, Marc Anthony). Busco ritmos pegajosos con letras positivas. Esta canción empodera a la mujer, le da fortaleza y la invita a tomar la iniciativa. Con tantos problemas en el mundo, la gente necesita una dosis de felicidad y “Quiero Contigo” motiva a bailar; por lo tanto, libera endorfinas. Pronto haré una gira por el interior.

Tienes una buena relación con tu público, ¿cómo tomas la fama?

Mi club de fans es una familia. Cuando tienes años en esto, te ha costado llegar hasta donde estás y sabes que la vida da vueltas –que un día estás arriba y, al siguiente, abajo–, eres agradecido. El artista se debe a su público

Cuentas con más de 400 mil seguidores en Instagram y más de 600 mil en Facebook. ¿Qué opinas de los haters?

Aunque la mayoría de personas me escribe cosas muy bonitas y positivas, sí me he encontrado con haters. Si el comentario negativo es intrascendente, lo dejo; si es destructivo, lo bloqueo. Se trata de gente triste que quiere botar su infelicidad. Cuando eres feliz, no sientes la necesidad de dañar. Al leerlos te das cuenta de que les falta amor.

Tras 20 años de vida artística, ¿es difícil sostener una carrera musical en el Perú?

Es difícil. Sin embargo, cuando respiras música las 24 horas del día y te enfocas 100% en eso, puedes lograr cosas importantes. Si deseas algo, luchas hasta conseguirlo. En mi caso, he desarrollado mi carrera a base de esfuerzo, disciplina, perseverancia y gracias a un equipo que cree en mí y me respalda. Mi mamá ha sido mi principal soporte y promotora. Para ella, no existen imposibles.

No obstante, en un punto de tu trayectoria casi desistes…

Sí. Lancé mi segundo disco, había invertido mucho tiempo y dinero y no tuve apoyo de los medios. Felizmente, al terminar el colegio estudié Publicidad. Esa profesión me sirvió de respaldo y encontré trabajo en una empresa. Fue una linda experiencia que duró dos años. Pero, emocionalmente, estaba incompleta. Entendí que la música es una carrera de largo aliento

¿Qué aporta la música al mundo?

La música es poder y une a la gente. Es emoción. Hace reír, hace llorar. Es terapia. Te permite desahogarte, hacer catarsis y conectarte con tus sentimientos. La música es libertad y transmite bienestar a la gente.

Eres madre de Micaela (15) y de Salvador (2). ¿Cuáles son los pilares de su crianza?

Los crío en igualdad, sin violencia y con mucho amor. Deseo que sepan que pueden cumplir todos sus sueños si luchan por ellos. Además, me parece fundamental que comprendan que no hay roles específicos según el género.

¿Crees que debes ser amiga de tus hijos?

A veces pensamos que, como madres, nunca nos equivocamos y sí lo hacemos. Por ejemplo, si le hablé fuerte a Micaela y no era su culpa, le pido disculpas y admito mi error. También le cuento mis experiencias, incluso las malas, y le enseño a aprender de los tropiezos. No quiero que crea que soy perfecta ni que ella tiene que serlo. En ese sentido, debemos ser sus amigas. Sin embargo, tus hijos tienen que verte como autoridad y respetarte, porque eres quien los guía. No existe un manual para ser mamá, hay que seguir nuestro instinto.

Paul, tu esposo, también es tu manager. ¿Cuál es la clave para que su relación funcione?

A pesar de que fue un riesgo trabajar juntos, funcionó porque nos complementamos. Él es racional y yo emotiva. Lo admiro, es mi mejor amigo. En ocasiones estamos en desacuerdo y allí empiezan los conflictos. Pero siempre llegamos al consenso. Aunque en una relación de pareja no todo es color de rosa, no puede quebrarse al primer obstáculo. La base es la comunicación y reconocer en qué estás fallando. Tú cedes, el otro cede, así se llega al consenso. Y, claro, romper la monotonía es importante.

Tu padre falleció de cáncer al pulmón, ¿cómo enfrentaste esto?

Una semana antes de que muriera, supe de mi embarazo. El nacimiento de Micaela se sintió como una bendición enviada por mi papá. La enfermedad fue muy agresiva, se lo llevó en cuatro meses. Sufrí muchísimo cuando falleció. Quería caerme, pero sentía que mi labor era darle fortaleza a mi mamá. Uno no sabe que es fuerte hasta que serlo es la única opción. Al mismo tiempo, era joven para convertirme en madre, aún no había acabado mi carrera de Publicidad. Sin embargo, Micaela fue el empuje para salir adelante. Ella fue la fuerza para seguir estudiando, cantando y luchando.

Hace poco fue tu cumpleaños. ¿Cómo recibes los 37?

Estoy en mi mejor momento. La edad es un número. Llevo un estilo de vida saludable que se proyecta en todo: mi piel, mi energía, mi rendimiento en el escenario. Me gusta por dónde está yendo mi vida. Tengo una carrera que amo y una familia maravillosa. Soy feliz