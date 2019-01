Dinos cómo es tu rostro y te diremos qué corte de cabello te va mejor

Es un hecho que no a todas nos va el mismo corte de cabello. Lo sabemos: no es ninguna novedad. ¿La razón? El tipo de melena, la personalidad o actitud, el estilo y...la forma del rostro. Este último ocupa el primer lugar en el podio de importancia si lo que buscamos es un corte que nos vaya fenomenal. Sin embargo, pocas son las mujeres que realmente conocen su tipo de rostro y saben qué les va y qué no. ¿Eres una de ellas? Si la respuesta es negativa, has llegado al lugar indicado.

¿Alargado u ovalado? ¿Corazón o triangular? No a todos los rostros les va el cabello corto, así como a algunos les asienta de maravilla la melena larga y llena de volumen, por eso es fundamental conocer nuestra forma de rostro y saber cómo resaltar sus mejores aspectos. Eso sí: no hay que olvidar que el volumen y tipo de cabello también importa a la hora de elegir un corte.

En la galería que acompaña esta nota te dejamos los mejores cortes de cabello según tu forma de rostro. Dales un vistazo.