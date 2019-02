Oscar 2019: las parejas más fashionistas de la fiesta Vanity Fair

La verdadera celebración se vivió en el 'after party' de los Premios Oscar, donde no solo brillaron los actores y actrices ganadores de la estatuilla, sino también las parejas más amorosas de Hollywood y sus impresionantes looks.

De hecho, fue una de las primeras apariciones de Liam Hemsworth y Miley Cyrus como esposos, ambos luciendo looks eclécticos y muy sofisticados. Otras estrellas que brillaron en la fiesta post Premios Oscar, fueron los hermanos Jonas, acompañados por sus respectivas parejas, las actrices Priyanka Chopra y Sophie Turner.

Recorre la galería al inicio de esta nota y descubre los mejores looks en pareja que la fiesta Vanity Fair vió brillar en la noche de los Premios Oscar.