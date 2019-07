"El rey león": los looks más resaltantes de la premiere mundial | FOTOS

El estreno mundial de 'El rey león' ha llegado junto a una imponente alfombra roja. Los looks de la velada, estuvieron marcados por un dress code definitivo, que se decantaba por los acentos metálicos, detalles brillantes y el (infaltable) animal print. Estrellas como Beyoncé, Kelly Rowland, Meghan Trainor y Halle Bailey acudieron a la cita.

Sin embargo, el look estrella de la noche se lo llevó la dupla conformada por Beyoncé y su hija Blue Ivy, ambas con atuendos de pedrería plateada y tul brillante firmados por Alexander McQueen. Por su parte, Meghan Trainor y Kelly Rowland marcaron la pauta con vestidos animal print, con estampado de leopardo y de cebra respectivamente.

Quien también brilló en la alfombra roja de 'El rey león' fue la cantante Normani (ex integrante de Fifth Harmony), quien se decantó por un hermoso vestido dorado con escote asimétrico y cut out firmado por Julien McDonald.

Para conocer todos los looks que destacaron en la premiere mundial del film 'El rey león', visita la galería que acompaña el inicio de esta nota.