Albergue de perros a punto de quedarse sin techo

De lejos parece una humilde casa de chacra arrimada a la falda de un cerro, pero a medida que uno se acerca, el coro de ladridos y el inmenso montículo de bolsas de excremento revelan lo que hay dentro: un montón de perros. Aunque a simple vista nadie imagina el drama que hay detrás.



Algunos lo llaman Hogar Ihuanco y éste está por desaparecer. Después de 5 años luchando para darle calidad de vida a decenas de perros sin hogar, Erika Galdos está a días de quedarse sin un techo que los ampare.



Alarmados por esta situación, hace unos días un grupo de personas que dedica su vida –o parte de ésta- a rescatar y buscar hogar a animales desamparados, viajó hasta Ihuanco, ubicado en Cañete, a 20 minutos de Cerro Azul. El objetivo: recoger la mayor cantidad de perritos posible para llevarlos a dos albergues que se han ofrecido a darles estancia temporal, uno en Lomas de Carabayllo y el otro en Cieneguilla.

Erika Galdos es la encargada de estos perros. Pese a las carencias, la casa la encontramos limpia y los perros están sanos y en buenas condiciones.

Estos no han sido los únicos perros en ser reubicados, en las semanas previas se han repartido cerca de 40 perros en otros albergues y hogares temporales como El Hogar de Tiwi, Voz Animal, Wasi Wau, Canmartin, Milagros Granados de Patitas, Elizabeth Bugas de Can Guardería, entre otros lugares de Lima.



Años de lucha



Todo empezó con una noble intención de ayudar, pero con cero conocimiento de cómo hacerlo. Rodeada de una masa de perros que hacen eco con sus ladridos, Erika cuenta que decidió pedir ayuda cuando sus perros empezaron a morir de hambre.

Erika Galdos El nivel de carencia en este albergue es tal que Erika Galdos confieza dormir en una silla todas las noches a falta de un colchón. Ella señala que su prioridad son los perros. Andrea Carrión

Erika es la única que se encarga del albergue en estos días y hace hasta lo imposible por mantenerlo limpio. Erika es la única que se encarga del albergue en estos días y hace hasta lo imposible por mantenerlo limpio. Andrea Carrión

Su historia de rescates empezó en el 2008 cuando vivía en Punta Hermosa. Tenía 6 perros y decidió darle hogar a una más que resultó estar preñada. Luego se mudó a Pachacamac y se encontró con el mismo panorama: perros abandonados en la calle y maltratados. Siguió rescatando y logró esterilizar un grupo, pero algunos machos quedaron sin castrar y fue ahí donde todo se salió de control.



“Como ya no podía seguir allá, vine aquí a los sembríos en Ihuanco, pero ya no tenía plata. Entonces ubiqué a una señora que vacunaba animales en el pueblo. Le conté que hacía 7 días que mis perros no comían porque no me alcanzaba el dinero, que por favor me ayudara. Esta mujer le avisó a la señora Rosita y es así como ella llegó aquí”, cuenta Erika.

Rosa Mendoza lleva 5 años apoyando a estos perros. Rosa Mendoza lleva 5 años apoyando a estos perros. Andrea Carrión

Rosita es la Sra. Rosa Mendoza, una mujer que lleva 5 años apoyando a Erika a cubrir las necesidades básicas de sus perros y que ahora está comprometida con reubicar a los animales que quedan en la casa.



“A fin de mes todos deben de salir porque esta casa es alquilada y la dueña la quiere. Y Erika ya no puede encargarse de estos perros porque perderá su trabajo si no se reincorpora a sus labores a fines de enero. Ella trabaja en el Ministerio de Salud y necesita trabajar porque debe más de 50 mil soles, deuda que acumuló en tarjetas de crédito por ayudar a sus perros”, comenta Rosa.



Mientras Erika y Rosa alimentan a algunos perros, José Luis Cárdenas, de Animalistas Sin Fronteras (ASF), hace lo posible por retratar a Leoncio, Pelusa, Paloma, Nicola, Marife, Yenko, Metán citó y otros perros para poder crear con ellos una galería virtual de fotos que les de exposición y facilite su adopción.

Aquí haciendo lo mejor por llamar la atención de los perros mientras José Luis Cárdenas toma las fotos. Aquí haciendo lo mejor por llamar la atención de los perros mientras José Luis Cárdenas toma las fotos. Andrea Carrión

A su lado Yamile Chehade, rescatista y fundadora del albergue El Hogar de Tiwi, va identificando a los 9 perros que llevará a Lima. No es su primera vez en Ihuanco, regresó porque está decidida a darle mejor vida a estos animales.



“¿Por qué ayudar a los perros de la Sra. Erika? Por que ellos no tienen la culpa de haber caído en manos de una persona que por más buena voluntad, no sabía lo que era esterilizar ni buscar hogares adoptivos. Con 3 o 4 perros hubiera sido suficiente, en lugar de dejar que se reproduzcan”, comenta Yamile.

Yamile Chehade Yamile Chehade: "La idea es que se logre la mayor cantidad de adopciones posible. Son perros que van a requerir mucho amor y hogares equilibrados". Andrea Carrión

Por ahora la mayoría de perros de Ihuanco están seguros en los distintos albergues y hogares que han ofrecido amparo temporal, pero lo más difícil viene ahora: reubicar a los casi 30 que quedan en la casa y sensibilizar a las personas para que adopten a todos los perros, con edades entre los 3 y 5 años.



“Tener un albergue no es la solución a la sobrepoblación de animales, uno mete y mete perros, gatos pero a la hora de la hora te ahogas y terminas haciendo rifas, polladas, buscando padrinos, madrinas para poder mantenerlos bien”, señala Chehade. “La idea es educar a los niños desde chicos a ser responsables, enseñarles que hay que esterilizar a sus animales, que es importante tenerlos dentro de casa porque si no se exponen a ser robados, envenenados, atropellados, maltratados o quedar preñadas en el caso de las hembras, lo que solo alimenta el círculo vicioso”.





* Para ayudar a los perros de Ihuanco, puedes comunicarte con Yamile Chehade al 991676873.