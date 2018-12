Shaquille O'Neal y la espectacular mansión que no puede vender Desde mayo pasado, el ex basquetbolista Shaquille O'Neal busca vender la mansión de 31 mil m2 que posee en Orlando, Florida. Hoy tiene un valor de US$ 28 millones.

- / - En un exclusivo sector frente al lago Butler, en Orlando, se asienta la mansión de 31 mil m2 de Shaquille O'Neal. (Foto: Premier Sotheby's International Realty) - / - La propiedad posee chimeneas de mármol y coral y paredes con grandes ventanales, detalles de madera noble y una cocina con acabado de granito. (Foto: Premier Sotheby's International Realty) - / - En esta casa se implementaron distintos ambientes integrados y de concepto abierto. (Foto: Premier Sotheby's International Realty) - / - También se acondicionó un bar de estilo clásico, en el que destacan los muebles y revestimientos de madera. (Foto: Premier Sotheby's International Realty) - / - A parecer, Shaquille O'Neal es un gran aficionado de Superman. La casa cuenta con cinco habitaciones y todas se conectan visualmente con el paisaje exterior. (Foto: Premier Sotheby's International Realty) - / - La propiedad, además, cuenta con siete baños ben iluminados y de amplias dimensiones. Aquí resalta el uso de distintas texturas. (Foto: Premier Sotheby's International Realty) - / - La casa ofrece también un cine, una galería diseñada para albergar una colección de arte y pintura, un salón de juegos y bodega para almacenamiento de vinos. (Foto: Premier Sotheby's International Realty) - / - Asimismo, se construyó una inmensa piscina en el exterior y una cabaña. La casa está ubicada en una de las vías fluviales más lujosas de Florida. (Foto: Premier Sotheby's International Realty) - / -