Dakar 2018: Fernanda Kanno se emocionó hasta las lágrimas

Fernanda Kanno, la periodista peruana que decidió participar en el Dakar 2018, se emocionó hasta las lágrimas antes de pasar por la rampa de partida del Rally.

En entrevista en vivo con FOX Sports, la competidora de la categoría autos mostró toda su emoción.

"Acabo de ver a mi papá y a mi mamá, los he podido abrazar. Todo es por ellos. Estoy muy emocionada. Estoy a unos metros de cumplir mi sueño", dijo Kanno.

La emoción de Fernanda Kanno. (Video: FOX Sports)

Este sábado inició el Rally Dakar 2018 con los primeros 31 kilómetros cronometrados.

"Es la aventura de mi vida. No puedo creer que estoy acá. No lo puedo creer. No sé por qué Beto [copiloto] todavía no se pone a llorar. Gracias", añadió.