Bayern Múnich vs. Ajax EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el duelo por la fecha 6° del grupo E de la Champions League en el Johan Cruijff Arena desde las 3:00 p.m. y con transmisión de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Bayern Múnich vs. Ajax cerrará la participación de ambos clubes en la fase de grupos de la competición. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Champions League.

Bayern Múnich vs. Ajax EN VIVO vía ESPN: duelo por Grupo E de la Champions League | EN DIRECTO. (Foto: AFP)

Bayern Múnich y Ajax aseguraron un espacio en los octavos de la Champions League en la jornada pasada. Este miércoles, alemanes y holandeses buscarán terminar la fase de grupos en el primer lugar de la zona E.

Los 'bávaros' dejaron en claro que para ellos terminar en la cima será importante de cara a la siguiente ronda, pues les permitirá evitar rivales duros que compliquen su camino en conseguir la 'Orejona'.

"Somos los primeros y queremos ser los primeros, ese es nuestro objetivo", dijo Niko Kovac, entrenador de Bayern Múnich. Para conseguir el objetivo planteado, el equipo alemán solo necesitan sumar en Holanda.

Bayern Múnich vs. Ajax: Horarios del partido en todo el mundo



El técnico de los muniqueses prefiere no guardar a los jugadores más importantes de su plantilla. Por ello irá desde el inicio con el goleador Robert Lewandowski. El polaco estará acompañado por Thomas Müller y Serge Gnabry.



Bayern Múnich viajó a la ciudad de Ámsterdam sin Arjen Robben. El holandés tiene una lesión a la rodilla que le impedirá estar presente en el choque contra Ajax. El extremo se quedó en Alemania para trabajar en la recuperación.

James Rodríguez todavía sigue en proceso de recuperación y no hay un tiempo estimado para conocer noticias sobre el retorno del volante a los campos de juego. El colombiano seguirá la acción del encuentro desde casa.

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Bayern Múnich 5 4 1 0 12 2 10 13 2 Ajax 5 3 2 0 8 2 6 11 3 Benfica 5 1 1 3 5 11 -6 4 4 AEK 5 0 0 5 2 12 -10 0

Bayern Múnich vs. Ajax: posibles alineaciones

Bayern Múnich: Neuer – Rafinha, Boateng, Süle, Alaba – Kimmich, Thiago – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski.



Ajax: Onana – Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico – Schöne, de Jong - Ziyech, van de Beek, Tadic – Dolberg.