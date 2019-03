Cada vez que Diego Armando Maradona concede una entrevista, todas sus frases son noticia. El 'Pelusa' habló vía telefónica con FOX Sports Radio Argentina y dejó varias declaraciones llamativas. Pero sin duda la más resaltante para Perú, fue el pedido expreso que hizo sobre Ricardo Gareca. El 'Diez' postuló a el 'Tigre' como próximo estratega de la selección albiceleste.

"Gallardo merece mi respeto y es un amigo, pero yo elegiría a Gareca para la selección (Argentina)", comentó Diego Armando Maradona en el programa FOX Sports Radio.

La información sorprendió al panel de FOX Sports Radio, mientras Diego Maradona continuaba declarando en medio del desconcierto del grupo de periodistas.

"Gareca tiene la personalidad que tiene que tener para dirigir la Selección. Gareca es mi preferido. Los que están afuera ganan muchísimo dinero y les va muy bien. Le dicen que no a la Selección por como viene la mano. No hay un técnico que no conozca a Tapia y compañía. No lo hay", siguió Maradona.

Diego Maradona postuló a Ricardo Gareca como técnico de Argentina. (Video: FOX Sports Radio / Foto: Captura de pantalla)

Luego Maradona continuó con sus declaraciones y dejó un par más de duros comentarios. 'Pelusa' calificó de "boliche" al plantel de Argentina y también habló de Messi.

"Yo no le quito el trabajo a nadie pero la selección es un boliche. No veo futuro en la selección", exclamó Maradona en enlace telefónico con FOX Sports Radio Argentina.