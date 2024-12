Es la maniobra más básica y crítica del surf. Se trata de levantarse rápidamente de la posición cuando la ola ya está empujando. No obstante, es un movimiento que no suele influenciar en el puntaje.

Botton

turn

Se ejecuta después del take off y al igual que el drop, no te da puntaje. Consiste en bajar la ola hasta la base para luego subir y hacer una maniobra principal, que es la que debe tener mayor repercusión al momento de puntuar.