Ver, Argentina vs. Paraguay EN VIVO: Horarios y cómo seguir GRATIS partido por Copa América 2019

VER ARGENTINA VS. PARAGUAY EN VIVO | Argentina y Paraguay se juegan la vida en fecha 2 del Grupo B de la Copa América 2019, un partido lleno de emociones en el estadio Mineirao hoy desde las 19:30 horas. El emocionante encuentro será transmitido en Perú por los canales América TV y DIRECTV Sports. TyC Sports emitirá el duelo en el país de la Albiceleste; mientras que Telemundo será el encargado de transmitirlo en Estados Unidos.

La selección de Argentina tuvo un pésimo debut el pasado sábado 15 en el Arena Fonte Nova de Salvador. Su derrota por 2-0 ante Colombia le ha limitado opciones de avanzar como líder del Grupo B en la Copa América 2019. Ahora, contra Paraguay debe ganar sí o sí, ya que otro resultado complicaría su clasificación a los cuartos de final.

Si Argentina, que confirmó a Lionel Messi como titular, le gana a Paraguay por Copa América, sumará tres puntos y se mantendrá con vida en el certamen. Dicho partido se jugará después del Colombia vs. Qatar , donde los cafeteros son favoritos a vencer y obtener su pase a la siguiente instancia. Entonces, es necesario la victoria en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Argentina perdió 2-0 ante Colombia en la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP) AFP

Argentina no contaría con dos de sus figuras para este partido importante contra Paraguay. Ángel di María y Sergio Agüero son dudas. En vez de ellos ingresarían Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez. Para el conjunto Albiceleste, una eliminación en primera ronda significaría el peor de sus fracasos en los últimos años.

Por su parte, Paraguay tampoco tuvo el mejor de los debuts en la Copa América 2019. Tras ir ganando 2-0 a Qatar, se dejó empatar antes del final y dejó escapar una gran posibilidad de alcanzar a Colombia en el liderato del Grupo B. Al igual que Argentina, los guaraníes están obligados a ganar de cualquier forma.

Paraguay empató 2-2 con Qatar en la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP) AFP

Argentina vs. Paraguay: alineaciones posibles

Argentina: Franco Armani, Milton Casco, Germán Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Roberto Pereyra, Leando Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Paraguay: Roberto Fernández, Bruno Valdez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Celso Ortiz, Rodrigo Rojas, Derlis González, Miguel Almirón, Cecilio Domínguez y Óscar Cardozo.

DT: Eduardo Berizzo.

Argentina enfrenta esta miércoles a Paraguay por la Copa América Brasil 2019. (Foto: Reuters)

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 19:30 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 19:30 horas (en Ciudad de México) vía N9eve, TDN, Televisa Deportes, Azteca 7, Azteca Deportes, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 21:30 horas vía Canal 7 TV Pública, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 21:30 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 19:30 horas vía Caracol TV, Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 20:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 19:30 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 21:30 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 20:30 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 20:30 horas vía Venevision, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 20:30 horas vía Tigo Sports



Argentina vs. Paraguay: dato a tener en cuenta

Argentina y Paraguay chocarán en el estadio Mineirao por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP) AFP

Argentina nunca perdió con Paraguay en 24 cruces de la Copa América. Pero siempre le ha resultado un rival incómodo por la contracción defensiva del seleccionado guaraní. De hecho, en los dos últimos enfrentamientos no pudo convertirle goles.

Últimos 10 partidos de Argentina

20/11/18 | Argentina 2-0 México | Amistoso FIFA

22/03/19 | Argentina 1-3 Venezuela | Amistoso FIFA

26/03/19 | Marruecos 0-1 Argentina | Amistoso FIFA

07/06/19 | Argentina 5-1 Nicaragua | Amistoso FIFA

15/06/19 | Argentina 0-2 Colombia | Copa América

Últimos 10 partidos de Paraguay

22/03/19 | Perú 1-0 Paraguay | Amistoso FIFA

26/03/19 | México 4-2 Paraguay | Amistoso FIFA

05/06/19 | Paraguay 1-1 Honduras | Amistoso FIFA

09/06/19 | Paraguay 2-0 Guatemala | Amistoso FIFA

16/06/19 | Paraguay 2-2 Qatar | Copa América

Como en Rusia, una Argentina al límite juega contra Paraguay

Un año después, Argentina se arriesga otra vez a una despedida anticipada.

Como si el tiempo no hubiera pasado, la Albiceleste pareciera estar congelada en una postal de Bronnitsy, el bonito pueblo en el que se alojó durante su tormentosa estadía en el Mundial de Rusia. Transitaba entonces la primera ronda con la misma incompetencia futbolística que hoy en Brasil podría costarle una pronta eliminación de la Copa América 2019, algo que no sucede desde 1983.

Una agónica victoria sobre Nigeria dio el pase a octavos al equipo que dirigía en aquel momento Jorge Sampaoli, despedido luego de sucumbir ante Francia en esa instancia. Lionel Scaloni, quien era parte de su cuerpo técnico, ahora está al mando y se encuentra ante la urgencia de lograr una victoria sobre Paraguay el miércoles en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por el Grupo B, que tiene a los argentinos últimos sin puntos.

Aunque el técnico es otro y menos de una decena de jugadores del actual plantel estuvieron en Rusia, Argentina no mostró progreso alguno de su juego en la derrota ante Colombia 2-0 en Salvador en el partido que abrió la zona. Los otros integrantes Paraguay y Qatar empataron 2-2 y suman un punto.

“Nos hubiera gustado arrancar de otra manera”, admitió Scaloni el martes. “Ellos tienen claro que todavía hay chances de continuar. La copa para nosotros no empezó, el de mañana (por miércoles) es un partido importantísimo”.

A diferencia del debut, Scaloni no confirmó el equipo, pero todo indica que habría cuatro cambios y entre los que dejan el equipo estarían los históricos Sergio Agüero y Ángel Di María. “No hay dudas, tenemos claro cómo vamos a jugar. Tenemos que esperar cuestiones físicas de algunos jugadores”, explicó el estratega.

En una actuación deslucida desde lo colectivo resaltó la tibieza ofensiva del trío Messi-Di María-Agüero. Este último, que anotó 32 goles con el Manchester City la última temporada, tuvo una sola jugada de riesgo en el arranque del partido por una mala salida del arquero David Ospina.

Di María, por su parte, estuvo estático e inconexo. No jugó el segundo tiempo. Y Messi, autor de 51 dianas con Barcelona en todas las competencias, cuando no tiene descarga termina abusando de la jugada personal improductiva ante defensas bien plantadas. Por Agüero ingresaría Lautaro Martínez; mientras que el jugador del PSG cedería su lugar a Rodrigo De Paul.

Las otras variantes serían Roberto Pereyra por Guido Rodríguez en el medio y Milton Casco por Renzo Saravia en el lateral derecho. “Paraguay tiene en claro a qué juega, con un entrenador que tiene clarísimo lo que quiere. Jugadores muy rápidos de mitad de cancha hacia adelante que pueden complicar a cualquiera”, lo describió Scaloni.

“(El partido) significa una controversia emocional, pero la profesionalidad me hace distinguirla y deseo ganar”, comentó el técnico argentino de la Albirroja, Eduardo Berizzo, sobre enfrentar al seleccionado de su país, al cual defendió en varias ocasiones en la zaga central.

Berizzo, surgido de la cantera de Newell’s, al igual que Scaloni y Messi, adelantó que “para ganar este tipo de partidos uno tiene que estar cerca de su mejor versión, con mucha agresividad mental y física y sostenerlo en el tiempo”.

Ex técnico del Celta de Vigo, Sevilla y Athletic Bilbao, entre otros, tampoco confirmó el equipo. Con seguridad jugará el zaguero Gustavo Gómez, del Palmeiras de Brasil, que cumplió una fecha de suspensión en el debut ante Qatar. En el medio Matías Rojas entraría por Hernán Pérez y adelante Derlis González por Cecilio Domínguez.



Con información de AP