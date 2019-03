Diego Maradona sobre la selección argentina: "Este equipo no merece la camiseta"

Diego Maradona mostró su fastidio tras la derrota de la selección argentina por 3-1 ante Venezuela. El 'Pelusa' está decepcionado y furioso por el presente de la albiceleste. El entrenador de Dorados ha cargado contra todo el mundo que está vinculado al trabajo que realiza actualmente la selección.

A Maradona le consultaron sobre la caída contra Venezuela del pasado viernes. "No, yo no veo películas de terror", aseguró el campeón del mundo. Pero esa declaración solo fue el inicio de un ataque feroz contra directivos, comando técnico y jugadores.

"Los ineptos que siguen gobernando la Selección, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? ¿Quién era el único estúpido que lo pensaba?", disparó Maradona, refiriéndose claramente a los dirigentes de la AFA.

"Venezuela es un equipo que está formado y en Argentina entraron por la ventana, ni siquiera por la puerta, porque traicionaron y mienten permanentemente a la gente. Así, Argentina no va a ganar un partido, lo lamento", comparó el 'Diez'.

"Yo me siento muy argentino, pero me siento con la otra camada de técnicos y jugadores. Este equipo no merece la camiseta. Los que yo nombré (Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggi) la llevan tatuada, la tenemos tatuada", agregó.

"Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara cuando no la debieran poner", señaló Maradona contra los directivos.

"Al único que rescato es a Menotti. No me hablen de los dirigentes porque me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de Selección. Regalar el prestigio así, la verdad no me gusta, me pone triste", lamentó.