¿Por qué los futbolistas podrían ir a la huelga en España?

¿Jugar un partido oficial en Estados Unidos?

A la mayoría de los capitanes de los equipos de la Liga española de Fútbol, incluidos el Real Madrid y el Barcelona, esa idea no les apetece mucho.



Y están dispuestos a comenzar una huelga con tal de no hacerlo.



Eso anotó este miércoles el vocero de la Asociación de Futbolistas de España, AFE, David Aganzo.



Y agregó que la decisión, a la que se llegó de manera unánime, fue decidida después de una reunión a la que asistieron los capitanes de los principales equipos españoles, entre ellos Sergio Ramos, líder de la selección española y el Real Madrid, y el vicecapitán del Barcelona, Sergio Busquets.

La raíz del malestar de los capitanes y de la AFE -que funciona como el sindicato de los jugadores- es un acuerdo de 15 años firmado entre la Liga Española de Fútbol y la empresa estadounidense Relevent y que se conoció la semana anterior.

Según el representante de Relevent, Stephen Ross, el acuerdo estipula que se dispute al menos un partido oficial de la Liga en suelo estadounidense.

Los capitanes se reunieron este miércoles en Madrid para discutir.

"El objetivo de esta extraordinaria 'joint venture' es que la cultura del fútbol crezca en Estados Unidos. Supondrá un gran paso en su creciente popularidad", le dijo Ross al diario El País.

De acuerdo a Aganzo, el contrato con Relevent no fue consultado por los directivos de la Liga con los jugadores.



"Los futbolistas no estamos en venta. Ir a Estados Unidos es una locura, no hay tiempo material en el calendario", dijo Aganzo, quien fue jugador de Rayo Vallecano y el Real Madrid.

La octava de la historia

El anuncio de que los jugadores no están dispuestos a ceder podría desembocar en la octava huelga de la historia del fútbol español.



"El problema es la falta de sentido común, solo se piensa en los beneficios económicos y a nadie parecen interesarle los hinchas", señaló el exjugador.



"Esto necesitamos arreglarlo con los directivos. Los capitanes están furiosos, están en contra de esto de forma unánime", agregó.

Aunque tanto la Liga como Relevantno anunciaron la fecha ni los equipos que harían parte, se conoció que la intención era que el encuentro lo disputara el Real Madrid o el Barcelona.

Desde 2007 se disputan partidos de la NFL en el mítico estadio de Wembley.

Por su parte, al conocerse la reunión entre los jugadores, la Liga emitió un comunicado en el que anotó que se reunirá con la AFE "para discutir los planes de disputar un partido afuera de España".



De realizarse el partido, sería la primera vez que una liga europea dispute un juego fuera de Europa. Sin embargo, realizar partidos de la liga local en el extranjero no es un asunto ajeno al deporte.



De hecho, la edición de este año de la Supercopa de España, entre Barcelona y Sevilla, se disputó en Tánger, Marruecos.



En 1990, las franquicias de la Liga Nacional de Básquetbol de EE.UU. (NBA, por sus siglas en inglés), los Jazz de Utah y los Suns de Phoenix disputaron un partido oficial en el Coliseo Nacional de Tokio, en Japón.



Desde 2007, la Liga de Fútbol Americano de EE.UU. (NFL, por sus siglas en inglés) viene organizando algunos de sus partidos en el estadio de Wembley, en Londres.



Otros casos son el Tour de Francia o la Vuelta a España en el ciclismo, en los que la primera etapa se suele disputar fuera del territorio francés y español, respectivamente.



De acuerdo a la AFE, los jugadores se volverán a reunir el próximo mes de septiembre para tomar una decisión final.

