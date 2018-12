Sevilla vs. Krasnodar EN VIVO y EN DIRECTO por la Europa League será transmitido por la cadena internacional FOX Sports para toda Latinoamérica a partir de las 12:55 pm. en Perú y Colombia; 11:55 am. En México; 2:55 pm. en Argentina y Chile; y 18:55 pm. en España. Conoce cómo, cuándo y dónde ver la última fecha del grupo J que se jugará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde el equipo ruso del peruano Christian Cueva busca asegurar el primer lugar en el torneo internacional. El Comercio te trae la mejor información del encuentro para no perderte detalles de los goles, jugadas polémicas, estadísticas y más.

El Sevilla recibe este jueves al Krasnodar en una cita que supone la hora de la verdad para el pentacampeón de la Europa League tras una irregular fase de grupos, al necesitar ganar al equipo ruso, ya virtualmente clasificado, para acceder a los dieciseisavos de final sin mirar al Standard de Lieja.

El Sevilla, segundos con los mismos 9 puntos que los belgas, se lo juegan a todo o nada y no pueden fallar frente al Krasnodar, líder del Grupo J con 12, tras complicarse el pase con su derrota en Lieja (1-0), la segunda en esta fase, pues también cayeron en Rusia (2-1) al dejarse remontar en los últimos minutos.

¿CUÁNDO SE JUEGA EL SEVILLA VS. KRASNODAR POR LA EUROPA LEAGUE?

El partido entre Sevilla vs. Krasnodar se juega EN VIVO y EN DIRECTO por la última fecha del grupo J de la Europa League desde las 12:55 pm. en Perú y Colombia; 11:55 am. en México; 2:55 pm. en Argentina y Chile; y 18:55 pm. en España. El equipo ruso es líder con 12 unidades y buscará asegurar el primer lugar con un empate de visitante; por otro lado, los sevillanos esperan la hazaña de local para avanzar a la siguiente fase.

¿CÓMO VER EL SEVILLA VS. KRASNODAR POR TV Y APLICACIONES POR LA EUROPA LEAGUE?

Para ver el Sevilla vs. Krasnodar por la última fecha del grupo J de la Europa League 2018-2019 hay diferentes manera, ya sea por televisión de señal abierta, pagado; aplicaciones móviles o por enlaces de Internet de manera segura y legal. Además, puedes seguir el minuto a minuto la TRANSMISIÓN EN VIVO y EN DIRECTO por la web de El Comercio. Como se recuerda, el partido se juega hoy, jueves 13 de diciembre, desde las 12:55 pm. en Perú, Ecuador y Colombia.

¿DÓNDE SE JUEGA EL SEVILLA VS. KRASNODAR EN VIVO Y EN DIRECTO POR LA EUROPA LEAGUE?