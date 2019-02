Gabriel Leyes: “Di todo lo que tenía a mi alcance” | ENTREVISTA

Gabriel Leyes mira hacia atrás con tranquilidad y un poquito de felicidad. Centra sus recuerdos en esa vez que supo ser campeón con Alianza Lima en el 2017 gracias a sus dos goles en Matute. El hincha lo arropó y protegió como uno más. Meses después, sin embargo, vivió una mala racha que hizo creer que era el motivo de su salida. "Lo tomé nada más que por el lado personal. Quería disfrutar de mi hijo", explicó a El Comercio. Ahora vive una nueva vida en su natal Uruguay lejos de la prensa y los señalamientos, pero de vez en cuando trae al presente los momentos que califica como lindos y especiales; esos que gozó en La Victoria al lado de un mar azul y blanco.



Hoy es el aniversario de Alianza Lima, club con el cual supiste campeonar. ¿Qué recuerdos tienes de ese periplo?



Los recuerdos fueron muy buenos. Fue un año muy lindo. Nos fue bien. Pasé uno de los momentos más bellos de mi carrera.

¿Cómo ha sido iniciar de cero en Uruguay luego de que te marcharas de Alianza Lima?



Bien. Estoy en River (Plate de Uruguay), en el cuadro que arranqué. Decidí volver por el tema de estar cerca de la familia. Estoy tranquilo. Disfruto de todo. Y bueno por el fútbol estamos viendo si podemos este año comenzar un buen torneo para pelear el campeonato.

River Plate de Uruguay acogió, una vez más, a Gabriel Leyes. (Foto: Tenfield)

¿A parte del fútbol te dedicas a otra cosa?



No. Como labor solo el fútbol. Después, como te digo, disfruto de la familia, de ir al interior (del país) en donde viven mis padres y los de mi señora.

¿Cómo cambió tu vida desde el momento en que saliste de Alianza Lima?



Yo creo que la vida del futbolista continúa. Más allá de que fue un lindo momento y una linda experiencia, me quedan los recuerdos. Hay que seguir.

Llamó mucho la atención la manera en cómo te fuiste de La Victoria. ¿Por qué optaste por irte en silencio?

Yo lo hablé con Gustavo (Zevallos). Siempre tuve una muy buena relación con todos; se portaron muy bien conmigo como yo con ellos. Él me entendió lo que le planteé. Yo siempre dije que llegué para jugar fútbol, no para hacer prensa ni publicidad. Me fui sin ningún problema.

Gabriel Leyes se marchó de Alianza Lima sin anotar en el 2018. (Foto: GEC)

¿Tenías planeada tu salida?



Hacía un par de meses que ya lo había decidido. Me comprometí a que por más que estaba decidido a irme iba a seguir jugando lo mejor que pudiera. Y lo hice; hasta jugué un partido desgarrado contra Cristal.

En ese partido que jugaste desgarrado te ganaste la admiración de la afición blanquiazul...



Ellos pueden exigir porque es el fanatismo que tienen y uno como profesional siempre debe dar lo mejor.

¿Existió un motivo en particular que te obligó a irte?



No. Yo lo tomé nada más que por el lado personal. Quería disfrutar de mi hijo. Como no estaba disfrutando al 100% decidí venir. Solo fue eso.

¿Cómo luchaste contra las críticas por tu baja producción goleadora?



A mí, sinceramente, no se me hizo ningún problema. Dijeran lo que dijeran me tenía sin cuidado. Yo hacía las cosas de la mejor manera posible.

Gabriel Leyes cargando a su pequeño hijo antes de que inicie un partido en el estadio Alejandro Vilanueva. (Foto: GEC)

¿Tu familia apoyó la decisión que tomaste?



Sí. Estábamos todos de acuerdo. Sabía que me iban a apoyar.



¿Cómo se gestó tu llegada a Alianza Lima?



Fue raro, porque un día me llamó Pablo (Bengoechea) y me dijo que quería contar conmigo. Él sabía que venía de un semestre complicado, porque jugué poco y me había lesionado y me explicó que me llevaba en ese momento, entre junio o agosto, para que me preparara para la final. Me lo dijo así aunque parezca mentira. Pensaba que íbamos a jugar finales, pero salimos campeones del Clausura.

Entonces fuiste como un tipo amuleto...



Sí. Bueno él me lo dijo así. Me necesitaba bien.

¿Quedaste sorprendido por la competitividad del fútbol peruano?



La verdad que sí. Acá en Uruguay no llega nada del fútbol peruano. No se ve. Y cuando llegué quedé realmente asombrado. Creo que es mucho mejor que el de nosotros. Fue una sorpresa.

Gabriel Leyes al momento de su presentación en Matute. (Foto: GEC)

¿Qué recuerdos mantienes del clásico con Universitario?



Fueron muy lindos. Recuerdo que jugué uno desgarrado porque me lesioné un día antes pateando un penal en la práctica. Ganamos 2-1 en su cancha.

¿Qué diferencias puntuales existen entre el clásico peruano y uruguayo?



Es diferente por los sentimientos. El Alianza-Universitario es más profesional porque uno lo vive y quiere ganar, pero el uruguayo es el clásico de toda una vida.

¿Pablo Bengoechea se portó bien contigo?



- Sí, excelente.

Sabes que aquí Bengoechea ha sido criticado por su estilo. ¿Qué opinas de ello?



Pablo siempre se mantuvo en una misma línea. Estaba convencido de lo que proponía y nosotros también. Yo creo que es más problema por la manera que tienen de jugar ustedes a comparación de cómo vivimos el fútbol nosotros. A ustedes les gusta jugar lindo y a nosotros nos gusta ganar. Entonces eso quizás molestaba.

Aquí se comenzó a decir que Alianza Lima jugaba a la uruguaya...



No sé si a la uruguaya, pero era un método que utilizábamos para ganar. Lo de nosotros era ganar a como de lugar. Y nosotros salimos campeones.

Pablo Bengoechea sugirió la contratación de Gabriel Leyes para el segundo semestre de la temporada 2017. (Foto: GEC)

¿La directiva de Alianza Lima te respaldó en todo momento?



Siempre. Desde el primer día que llegué me trataron muy bien. Yo hablé con Gustavo (Zevallos) y le comenté que esto nunca me había pasado en ningún otro club.

¿Sientes que pudiste dar más de ti?



- Di todo lo que tenía a mi alcance. A veces las circunstancias no se dan de la mejor manera, pero eso no depende de uno.

Entonces consideras que esa falta de gol tuya fue una circunstancia adversa...



Yo creo que es la circunstancia del fútbol. Si me pongo a mirar lo que jugué, no sé cuántos goles pude haber errado. Recuerdo que erré solo uno, que fue el que iba a ser el 3-0 contra Comerciantes.

Asumo que Comerciantes Unidos permanecerá por siempre en tus recuerdos...



Sí. Fue un lindo día. Fue una felicidad enorme.



Leyes agradeciendo a Dios por la oportunidad de anotar los goles del campeonato ante Comerciantes Unidos. (Foto: GEC)

¿Llegaste a pensar que integrarías la historia de Alianza Lima por esos goles?



No. Fue con el correr del tiempo en que uno se da cuenta de la magnitud.

¿Qué pensamientos se te cruzaron por la mente cuando anotaste esos goles en Matute?



Alegría y satisfacción. Solo en ese partido tuve dos chances y fueron los goles

¿Qué factores le atribuyes al bajo rendimiento de la temporada 2018?



Fue complicado. Comenzamos con una copa internacional en donde enfrentamos a tres equipos grandes de América: con un Boca que llegó a la final, con un Junior llegando a la final de la Sudamericana y con un Palmeiras semifinalista (de Libertadores) y campeón de Brasil. Era difícil.

Y en esa temporada llega Maximiliano Lemos, un futbolista que polarizó el medio por la cercanía con Pablo Bengoechea...



- Sí. Maxi es un gran amigo. Todos vivimos ese momento. Era obvio que sucedería algún problema.

¿Alguna vez existieron diferencias en el vestuario?



No. Siempre existió una buena relación. Me traje buenos amigos de allá.

¿Mantienes contacto con alguien del plantel?



Más que nada con los uruguayos. De vez en cuando habló con los muchachos.

Gabriel Leyes siempre estuvo dispuesto a apoyar distintas causas benéficas al igual de Leao Butrón. (Foto: GEC)

¿Y con algún peruano del equipo?



Con Rinaldo (Cruzado) hablé cuando me fui. Con Leao (Butrón) ya no tuve más charla.

Hablando de Leao, ¿te sorprendió el nivel que tiene a su edad?



No, porque es un muy buen profesional. Él se entrena para eso.

Te comento que Alianza Lima trajo al arquero de la selección peruana para que luche el puesto con Butrón...



Si me enteré. Bueno tendrán que pelear por el puesto. Los dos son muy buenos.

O sea que te mantienes informado sobre la actualidad de Alianza Lima...



Hasta el año pasado miraba los partidos.

¿Cuál es el balance que puedes hacer de tu paso por Alianza Lima?



Ha sido una bonita experiencia. Pude vivir uno de los días más felices de mi carrera.

¿No te arrepientes de haber llegado a Alianza Lima a pesar de tus problemas con el gol?



Para nada. Por el contrario, ha sido un orgullo para mí y para mi familia. Podré contarle a mi hijo, el día de mañana, que fui campeón en el equipo más grande del Perú.



¿Te ves volviendo al fútbol peruano?



A Alianza Lima creo que volvería.

¿Qué mensaje le puedes dar a la institución que se encuentra de aniversario?



Me siento muy agradecido por la oportunidad que me dieron. Espero que pronto puedan lograr poner al club donde se lo merece. También o felicito a Mauri (Affonso) y a todos los muchachos. Sigan por ese camino que de seguro les irá muy bien.