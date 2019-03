Cristian Benavente: “No es mi prioridad ahora mismo jugar en la selección”

Francisco Carrión / Corresponsal El Cairo



El hispano-peruano Cristian Benavente llegó al Pyramids FC a finales del pasado enero en un movimiento sorpresivo que muchos –incluido el seleccionador peruano, Ricardo Gareca– no acabaron de entender. El ‘Chaval’ defiende su decisión en una entrevista exclusiva con El Comercio, la primera que concede a un medio de comunicación en El Cairo. Mientras, el técnico del club, el argentino Ramón Díaz, celebra su presencia. “Es un jugador de categoría. Tiene muy buenas condiciones”, comenta el ‘Pelado’.

—¿Cómo sigues desde aquí la actualidad de la selección peruana?

Por Internet. Siempre estoy enterado porque tengo compañeros y redes sociales.

—¿Qué piensas sobre tu ausencia en la última convocatoria de la selección para los amistosos con Paraguay y El Salvador?

Yo sabía que al venir aquí la opinión del ‘profe’ Gareca no era muy positiva en cuanto a mi cambio de país. Todas las decisiones tienen pros y contras. Esta es una de las consecuencias, pero yo tomé la decisión sabiendo lo que podía pasar. Lo sabía, pero con todas las consecuencias decidí venir aquí y estoy contento.

—Gareca te visitó acá. Él justificó tu ausencia comentando que irte a Egipto era un retroceso en tu carrera.

Vino a verme. Hablamos un poco. Me dio su opinión sobre el cambio pero a veces hay que tomar decisiones. Él había dicho ya en el Perú lo que pensaba. No todas las decisiones son perfectas para todo el mundo. No puedes agradar a todo el mundo, y [las decisiones] tienen consecuencias. Yo estoy contento. Volvería a venir.

—¿Piensas que podrás volver a la selección?

No lo sé. La verdad es que no es mi prioridad ahora mismo. Mi prioridad es estar aquí, acomodarme bien y estar feliz.

—¿Siempre estarás disponible para la selección?

Mientras yo crea que al ir a la selección voy a estar feliz y motivado, acudiré. De momento tengo la sensación de que si me llaman estaré contento de ir y representar a mi país.

—¿Te sientes valorado también por el comando técnico de la selección?

Sí, me siento valorado porque hay muchos jugadores que pueden ir. A mí, por ejemplo, esta vez no me ha tocado pero estuve en la anterior. El profesor Gareca también ha venido aquí personalmente y a eso yo le doy valor. De momento, mientras sea llamado, estaré muy contento de poder ir y ayudar a la selección en lo que pueda.