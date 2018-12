El 2018 difícilmente será borrado de la memoria de Luka Modric. El volante croata de 33 años inmortalizó su nombre con diversos galardones que lo colocaron como el mejor jugador del planeta. Repasamos lo mejor del jugador del Real Madrid en este año.

▷ Paolo Guerrero: el deseo del atacante nacional por su cumpleaños

▷ Pizarro no olvida el Mundial: "Di todo por mi país y de repente ya no estaba más"

Champions League

Junto a un fenomenal Cristiano Ronaldo, Luka Modric consiguió su cuarta Champions League, todas con el Real Madrid, tras vencer en la final por 3-1 al Liverpool. 'El pony' fue influyente en los momentos decisivos en la campaña del equipo blanco mediante asistencias y precisión en los pases.

Real Madrid venció al Liverpool en la pasada final de la Champions League | Video: YouTube

Mundial Rusia 2018

Tras su consagración en Europa, Luka Modric capitaneó a Croacia hacia la final del Mundial Rusia 2018. Tras superar la fase de grupos con éxito, eliminaron en octavos a Dinamarca en penales, lo mismo con Rusia en cuartos de final. En tiempo suplementario dejaron fueran a Inglaterra; sin embargo, cayeron 4-2 ante Francia en la final.



Pese a no quedarse con el trofeo, fue distinguido con el Balón de Oro como el mejor jugador del Mundial. En su país fue recibido como un héroe nacional.

¡Francia campeón del mundo! Se coronó tras vencer a Croacia en la final. (Video: FIFA TV)

▷ Selección peruana: Ricardo Gareca, finalista a Mejor Director Técnico de América

▷ NBA: recuerdan mejores 34 jugadas de LeBron James por su cumpleaños | VIDEO

Premios The Best

El volante del Real Madrid fue elegido como uno de los volantes del XI ideal de la FIFA en los premios The Best. No obstante, su máximo galardón fue el premio al mejor jugador en dicha gala.

Los 10 nominados al FIFA The Best 2018.

Balón de Oro

Tras conseguir el premio 'The Best', entregado por la FIFA, la revista France Football también lo premió con su tradicional galardón, el Balón de Oro 2018.

Luka Modric exhibió el Balón de Oro delante de todos los seguidores del Real Madrid previo al enfrentamiento contra el Rayo Vallecano, por la jornada 16º de la Liga Santander

▷ Cruz Azul igualó 3-3 ante Pachuca con presencia de Yoshimar Yotún | VIDEO

▷ Sporting Cristal alcanzó esta increíble estadística en Sudamérica este 2018

Mundial de Clubes

Para cerrar el 2018 de la mejor manera, Luka Modric consiguió su cuarto Mundial de Clubes con el Real Madrid tras vencer en la final al Al-Ain. El croata anotó uno de los goles del 4-1 del conjunto merengue.