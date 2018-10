Correr durante el embarazo: ¿Debería cambiar mi ritmo de entrenamiento?

Quedar embarazada, para la mayoría de atletas, puede generar una pregunta: ¿podré continuar con mi entrenamiento? La respuesta es sí. El embarazo no debe presentarse como un impedimento para seguir con la actividad física, sobre todo cuando los especialistas del American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) recomiendan realizar ejercicios de 20 o 30 minutos diarios o, por lo menos, la mayoría de días a la semana.

¿Y MIS TIEMPOS?

Todo se trata de ir reconociendo tu cuerpo conforme vas avanzando en esta nueva etapa. Si eres una persona que está acostumbrada al deporte no habrá ningún problema. “Si tu doctor te dice que todo está en perfectas condiciones no se debería bajar, ni cambiar el tiempo de entrenamiento. Pero si hay que tener cuidado durante las primeras semanas”, explica Erika Dammert, wellness coach y entrenadora de mujeres.

Lo idea es que te acompañe alguien, como medida de precaución, durante tu entrenamiento. Shutterstock

Si por el contrario lo que deseas es empezar una vida deportiva cuando ya estás embarazada, la coach no recomienda establecerse un plan de entrenamiento sin la ayuda de una persona que sea capaz de guiarte durante este periodo. “Cualquier síntoma como mareos, dolor de cabeza o un dolor muscular es una alerta para que pares y solo camines. Jamás pongas en riesgo tu cuerpo y la salud de tu hijo”.

SIGUE CORRIENDO

Continuar con tu entrenamiento durante el embarazo trae diversos beneficios para el bebé como el reducir el riesgo a tener diabetes en la gestación, tener un bebé con alto peso al nacer y por ello la necesidad de hacer una cesárea y mejorar el desarrollo cerebral del bebé. En cuanto a la mamá, las endorfinas y oxitocinas que se desprenden durante el entrenamiento la ayudarán a evitar el estrés durante este periodo.



