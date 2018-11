El año está por terminar y nuevamente llegan las nominaciones a los mejores productos en tecnología. Así, por tercer año consecutivo , los “Wearable Tech Awards” presentaron su lista de nominados a los mejores dispositivos portátiles, plataformas, proyectos y nuevas empresas, donde no podían faltar los relojes GPS.



Entre las propuestas a la categoría de Sport Watch of the Year (relojes deportivos del año) encontramos a los ideales para runners, nadadores, ciclistas o practicantes de remo desarrollados este 2018.

Por su parte, la página especializada Runner’s World, tras una cuidadosa evaluación y pruebas de sus editores, ha creado una lista con los que consideran los mejores artículos de este año y que han denominado “Gear of the Year”.



Entre los relojes GPS más destacados de ambas listas están los que ofrecen la opción para medir la frecuencia cardíaca, una mayor autonomía de la batería, la posibilidad de sumergirse hasta 50 metros bajo el agua y con capacidad de hasta 500 canciones.

