Perú vs. Brasil: ¿quién es Everton, el atacante que todos piden ante la Blanquirroja?

No está Neymar y la gente no se emociona con Coutinho. Firmino es el '9' titular pero sigue estando en deuda con el gol, así como Brasil con su juego en la Copa América. En donde no hay dudas, es en el clamor de las tribunas. Pasaron Bolivia y Venezuela y, más allá de los resultados, la mayor certeza en el país de la samba es la ilusión que genera Everton.

Pero, ¿qué tiene este jugador como para ser pedido por unanimidad? Luego de escuchar y recoger apreciaciones sobre el extremo del Gremio, podríamos resumir estas en la frase de André Kfouri, periodista de Lance!, quien también se lo pide a Tite.

Everton es uno de los favoritos de la prensa brasileña. El diario Lance! pide su titularidad. Lance

"Everton es el jugador que representa las virtudes que faltan en una selección brasileña mecanizada y dócil en esta Copa América".

El anfitrión tiene cuatro puntos y una diferencia de goles de más tres. Pero estos números poco le sirven a una 'torcida' que cada vez se divierte menos con el juego de su selección. Los brasileños son exigentes, para ellos el triunfo está asociado a los goles, espectáculo y 'jogo bonito'. Ahí, es donde aparece Everton.

Sin la magia de Neymar, este jugador de 23 años es la esperanza del pueblo por encontrar alegría en un equipo ordenado, con muchos pasajes de europeo, pero que carece de desequilibrio. Le mejor carta de presentación de Everton fue el golazo frente a Bolivia. Engaño, diagonal de izquierda a derecha y balón al ángulo.

Para muchos, el drible soluciona todo, mas no así todos se animan a hacerlo. El futbolista del Gremio tiene gol, aunque no acabe las temporadas entre los máximos artilleros, sin embargo, su fuerte es el uno contra uno. No tiene miedo de amagar. Y aquello se lo reconoce la gente.

Este 2019, Everton anotó cuatro goles en el campeonato Gaúcho y lleva tres en el Brasileirao. Además de su capacidad individual y naturalidad para encarar, es un extremo veloz, preciso para conducir y de buen remate. Es derecho pero suele jugar por izquierda. Y también su favoritismo se explica porque es un futbolista cercano a la 'torcida' al jugar en el torneo local.

Aunque para Tite la opción de Everton aparece para complicar a los rivales en el complemento, con miras al partido contra Perú de este sábado en la Arena Corinthians, 'Cebolinha' podría ser titular en lugar de David Neres. Aquí en Sao Paulo los periodistas locales coinciden en que su selección necesita una victoria contundente frente a la Blanquirroja y, para ello, creen en el desequilibrio y desparpajo de Everton.