Perú vs. Paraguay: Christian Cueva confesó que no está en su mejor nivel

El golazo que marcó no lo nubla. Christian Cueva le dio el triunfo a la bicolor en el Perú vs. Paraguay con un golazo, pero confesó que no está atravesando su mejor momento y que trabaja a diario para alcanzar su mejor nivel de cara a la Copa América. Eso sí, aclaró que así no esté bien, se entrega al máximo por la selección.

"Es cierto que he tenido mis momentos de nivel alto, quizá también he tenido mis caídas, no caídas, caídas, pero sí un bajón, pero lo que realmente me interesa es brindar lo mejor de mí y trabajar todos los días para alcanzar el nivel que quiero", señaló 'Aladino' en entrevista con Movistar Deportes.

El volante de 27 años agregó que "Lo que sí está claro es que cada vez que nos toca jugar dejamos el alma por nosotros, por nuestras familias y por todo el país".

¿Qué le pidió Ricardo Gareca?



Una de las cosas que reveló Christian Cueva fue el pedido del entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca para dejar atrás los malos resultados. "Nos ha pedido que pidamos la pelota, que nos movamos mucho, que seamos opción de pase, pero sobre todo que no perdamos la identidad del jugador peruano".

Y si Christian Cueva se reencontró con el gol, el que no la emboca es Jefferson Farfán. Pero su compañero salió en su defensa. "Jefferson jugó muy bien. No nos olvidemos que los centrales de Paraguay son fuertes y ganó muchas bolas. Su función en la selección es importante y ya le tocará el momento de volver a anotar", indicó.